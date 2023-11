Horario y dónde seguir el CD Manchego - Antequera CF de Copa del Rey

Sabe que no es su guerra pero el Antequera mantiene cierta ilusión en la Copa del Rey. No es un conjunto acostumbrado a disputarla y este curso es para disfrutarlo y vivirlo. Eso sí, el club malagueño tenía claras sus preferencias y el sorteo le concedió uno de sus deseos. Le tocó el CD Manchego Ciudad Real, que gustaba por no ser un desplazamiento demasiado exigente y podrá realizar la ida y la vuelta en el día (17:30 horas sin televisión).

A la mayoría de los equipos les estorba el Torneo del KO, pero no es el caso antequerano. Saben que si baten a este rival de una categoría inferior, dependiendo de cómo vaya esta ronda, el bombo podría depararle un adversario superior, de más nombre y tirón. Eso llevaría la Copa a El Maulí y algunos ingresos extraordinarios extra para un club que cuenta con el presupuesto más bajo del fútbol de bronce.

Dentro del Antequera consideran que también es una buena ocasión para seguir dando minutos a todos los componentes de la plantilla. Algunos están jugando menos por diferentes circunstancias y esto les dará piernas y rodaje.

Los árbitros del encuentro

Árbitro: Díaz Escudero, Jorge 4º Árbitro: García Rubio, Javier. Asistente 1: Fernández Correas, Diego. Asistente 2: Puche Ponte, Juan

Fecha y Horario

El Ciudad Real Manchego - Antequera CF se jugará en el Estadio Municipal Juan Carlos I este miércoles, 1 de noviembre, a las 17:30 horas.

Dónde seguir el encuentro

No hay emisión televisiva para este encuentro, así que para poder seguirlo solo estarán las dos opciones de la antigua usanza. Se deberá de escuchar por radio o acudir al estadio, que volverá a acoger al Ciudad Real Manchego seis meses después. La radio pública de Castilla-La Mancha ya anunciado que dará cobertura de dicho duelo a través de este link.

Las entradas se deben adquirir en el propio estadio y será gratuita para los poseedores del 'Abono Protector' y tendrá un coste de diez euros para el resto de abonados, mientras que este será de 20 para el resto de seguidores del cuadro manchego, salvo para los menores, que será de cinco.