Cómo y dónde ver en TV el Costa del Sol-Rocasa Gran Canaria de la Copa de la Reina

El Costa del Sol Málaga tiene delante uno de los puntos cumbre de la temporada, una de las citas más especiales del calendario. Llega la Copa de la Reina, que en este 2022 organiza San Sebastián con el imponente Donostia Arena como epicentro del balonmano femenino español durante tres días. Un torneo al que las panteras llegan en un momento de forma y confianza sensacional que les hace plantarse con ambición. Tiene alma de campeón el conjunto de Suso Gallardo, que tiene un hueso duro en el debut este viernes. A las 16:00 horas, por las cámaras de Teledeporte, se medirán al Rocasa Gran Canaria.

Una particular bestia negra para las malagueñas, que se ven las caras con un equipo al que aún no ganaron en esta campaña. "Es un título muy importante, el objetivo era estar en San Sebastián. Ahora con muchas ganas de competir y a ver dónde vamos a ser capaces. Te tienes que enfrentar a los mejores y ha tocado el Rocasa, que hemos jugado tres veces y hemos perdido las tres. El cartel de favorito lo llevan ellas, nos ganaron en casa muy bien, allí competimos mejor. Ojalá toque ganarle este viernes", explica el técnico en la previa, que pone en valor las buenas sensaciones tras enlazar nueve victorias: "El equipo llega genial, en el mejor momento, mejor de lo que esperábamos. Físicamente estamos muy bien, recuperamos jugadoras, anímicamente también llegamos muy bien, genial. Vienen tres partidos contra el mismo rival, que eso desgasta muchísimo, pero son escenarios diferentes, el primer partido es un escenario neutral, no es casa de ninguno. Llegamos en el mejor momento y es lo más importante".

Fecha y horario

El partido de cuartos de final de la Copa de la Reina se disputará a las 16:00 horas en el Pabellón de Illumbe (San Sebastián).

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro se podrá ver por Teledeporte en directo, también por la aplicación de RTVE por streaming.