Cómo y dónde ver en TV el Costa del Sol-Rocasa Gran Canaria

El Costa del Sol Málaga juega uno de los partidos más importantes de su historia. Málaga acoge la vuelta de la final de la EHF European Cup, de la que las panteras son las vigentes campeonas. El Martín Carpena será el escenario, en un Palacio que presentará una atmósfera propia de los días más grandes. Y será, con alta probabilidad, una tarde histórica para el balonmano femenino español con el récord de asistencia de espectadores a un encuentro. Un ambiente espectacular donde las malagueñas buscarán darle la vuelta a la eliminatoria, tienen que remontar el 21-17 adverso de la ida, para levantar el segundo título de la temporada. Una jornada para el recuerdo para el deporte malagueño para la que aún quedan entradas disponibles.

"Va a ser una auténtica fiesta del balonmano, se está generando todo alrededor para llegar incluso más metidas a un partido así. Y ahora nos falta dar nuestra parte en el campo y hacer todo lo posible por darle la vuelta a la eliminatoria", explica en la previa Silvia Arderius, una de las líderes espirituales, que pide paciencia: "Es fácil, ya no tenemos nada que perder. Ahora mismo el título está perdido, en ese sentido es más fácil gestionarlo. Tenemos mucha ilusión porque llegue el sábado, va a ser algo histórico. Durante el partido sí que tenemos que mantener la cabeza muy fría porque no puedes empezar 5-0 ganando desde el principio. Va a ser algo muy poquito a poco. Tenemos que saber que en balonmano hay momentos donde te hacen 2-0 ó 3-0 de parcial y vamos a tener que empezar de cero esa remontada muchas veces durante el partido. Ojalá que no. Pero es una situación que se puede dar".

Las previsiones dicen que en el Carpena se esperan más de 6.000 personas en un día histórico. "Si eso se cumple lo que habremos conseguido será más importante que cualquier título. Al final el legado y lo que estamos creando por mejorar o promocionar el balonmano va a ser algo histórico, que nunca se ha hecho en España. Cuesta verlo en el momento, pero es más importante que cualquier título", termina Silvia Arderius.

Fecha y horario

El partido de vuelta de la final de la EHF Cup se disputará en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena a las 20:00 horas de este sábado 14 de mayo a las 20:00 horas

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro será ofrecido en directo por Andalucía TV en abierto y también por la plataforma de pago DAZN