Tete: "Si ya habíamos hecho historia esto es requetehistoria”

BeSoccer CD UMA Antequera es nuevo equipo de Primera División. El conjunto universitario lo logró tras imponerse en el encuentro de vuelta (3-2) del Play Off de Ascenso y hacer bueno con ello el empate cosechado en Benavente (2-2) una semana antes. José Antonio Borrego ‘Tete’, entrenador del BeSoccer UMA Antequera y artífice del cuarto Ascenso del equipo a Primera, compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa para analizar el choque: “Ahora con toda la tranquilidad, la verdad es que no me lo creo. No me creo todo lo que ha pasado hoy aquí. No me creo lo que ha pasado está temporada, no se puede pedir más. Había dicho en la previa que pasará lo que pasará en el partido de vuelta, la temporada era para enmarcar. Ganar un título está al alcance de muy poco y lo habíamos conseguido, pero podíamos hacer una cosa más grande aún que era volver a la Primera División y lo hemos hecho. Si ya habíamos hecho historia esto es requetehistoria”.

El técnico del conjunto antequerano repaso todo el año realizado por el equipo, desde ese inicio irregular de Liga hasta el Final del Play Off. Además, Teté se enfatizó de cómo las lesiones han lastrado el potencial del equipo: “Ha sido un año muy duro con lesiones muy graves empezando por la de Cone. Los dos jugadores que se han roto el cruzado [hablando de Raúl Canto y Enrique Hernando], también Javi del filial, Fernando Cobarro tocado antes de la final”.

Por último, el preparador del BeSoccer CD UMA Antequera se quiso acordar de todas las personas que han contribuido en esta temporada histórica para la entidad con el Ascenso a Primera y la Copa de SM El Rey: “Hay mucho trabajo detrás, son horas perdidas de sueño, pero al final hemos tenido recompensa. Agradecer a todos los jugadores, a la afición, que ha sido espectacular. Dar las gracias al cuerpo técnico, también Abel y Nacho, Crispi, Kike, José Carlos, André, Moli, Edu. Vuelvo a dar la gracias a los jugadores que son maravillosos, son buenos en la pista y en lo humano. Sin ninguna mala cara, siempre mirando de frente. Me siento muy orgulloso de ellos t que hayan creído en mí. También acordarme de la directiva de Eloy, de Pedro, Víctor, Javi, José Luis… han estado allí y ellos también se merecen el Ascenso. También las familias, en especial de mi mujer y mi hija”.