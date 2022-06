Tete: "Que el sábado sea una fiesta el Argüelles, necesitamos que la afición nos dé un plus"

El BeSoccer UMA Antequera volvió de Benavente con un sabor agridulce. En el último escalón para el ascenso a Primera División, empató en la ida (2-2) en un partido de alto nivel. Buen resultado a priori, pero según se desarrolló el encuentro, el equipo universitario dominó varios tramos grandes, ganaba por 0-2 y quedó la sensación de que pudo encauzar el ascenso. Pero habrá que rematarlo todo en Antequera.

"Un resultado ajustado", valoraba el técnico malagueño, Tete, sobre lo que fue el primer choque: "Mi equipo hizo un gran trabajo ante un equipo que disfrutaba de un gran ambiente y que lo llevaba en volandas. Aun así, el equipo se sobrepuso a todo ese ambiente. Fuimos a por el partido. En algunas fases pudimos incluso tener una ventaja más amplia. En los 10 primeros minutos de la primera parte pudimos hacerlo, es verdad que en los segundos 10 minutos sí nos sometieron, tuvieron varias ocasiones y se mascó el empate"

"En la segunda parte fuimos muy superiores, con fases del juego donde tuvimos oportunidad de incrementar la ventaja. Después del 0-2 tuvimos alguna para el 0-3, con el 1-2 tuvimos muchísimos mano a mano. Pero el portero está para parar, les mantuvo vivo y al final hasta pudimos perder, tuvieron el 3-2 con el portero jugador y nosotros el 2-3. Los dos equipos fuimos muy valientes, las espadas están en todo lo alto, un empate y nos la jugaremos en el Fernando Argüelles", proseguía su análisis el entrenador del vigente campeón de la Copa del Rey.

"Nos lastró mucho la falta de acierto. En circunstancias normales debimos hacer alguna más. Pero estoy contento porque, aunque en la primera parte tuvimos algún desajuste, en la segunda competimos espectacular y estuvimos a un gran nivel. Fue una pena no ganar, pero esto no es fácil. Benavente trabaja para ganar, tiene ilusión, eliminaron a Peñíscola. Tenemos una pequeña ventaja, que jugamos con nuestra afición, que seguramente llene nuestro pabellón y estoy seguro de que nos dará ese plus. No sabemos jugar a otra cosa que a ganar, no creo que haya ningún equipo que haga lo contrario. Está en nuestro ADN, vamos a salir a hacer nuestro partido y a ganar. En caso de irnos a la prórroga vale el empate y eso nos favorecería, pero no vamos a pensar ni los jugadores ni el cuerpo técnico en eso. Tenemos que ganar el partido", aseguraba Tete sobre cómo afrontará su equipo el partido de vuelta (sábado a las 18:00 horas en el Argüelles.

"Ya lo demostraron el día de Alzira, que fueron fundamentales durante el calentamiento. Y no dudo de que van a ser más importantes aún. Estamos deseando que llegue el sábado. Tenemos la semana para tranquilizarnos, preparar el partido y descansar. Que el sábado sea una fiesta. Les necesitamos, nos van a dar ese plus que necesitamos para lograr este histórico ascenso", concluía el entrenador malagueño con un mensaje para la afición antequerana y malagueña sobre lo que el equipo necesitará.