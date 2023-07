Th3Antonio: "Estaría muy guay ser la única persona que ha ganado cinco veces la Superliga"

Th3Antonio, leyenda de Giants, es uno de los grandes nombres de la Superliga de LOL, que tiene sus playoffs a la vuelta de la esquina con el conjunto malagueño ya clasificado a dicha fase. El club con sede en la provincia andaluza es el más galardonado de las entidades de la categoría, al igual que el botlane lo es de los jugadores junto con Werlyb y Falco y pueden ambos hacerse un hueco aún mayor en la historia de la disciplina en caso de hacerse con la corona.

P. ¿Cómo llega Giants a los playoffs del split de verano de la Superliga de LOL?

R. Es la parte más importante de la de la competición porque ya se decide todo. Si pierdes, ya estás eliminado o ya te vas vacaciones, así que es el momento de todos los meses que llevamos entrenando y practicando y tal ahora, pues, e ir con todo el equipo está a tope con cosas del equipo, con cosas del League of Legends que no se escape nada, ningún detalle.

P. ¿Qué aspiraciones tienen para esta parte final de la competición?

R. Lo hemos hecho muy bien en la segunda vuelta y venimos muy bien de nivel y todo lo que pasa es que esta última semana sí que es verdad que nos han hecho un 0-2 en esta semana de Superliga porque tuvimos algunos problemas. Yo estuve enfermo, no hemos entrenado mucho y hay un parche nuevo en el League of Legends y no hemos podido practicar algunos picks y algunos personajes. No va a ser fácil porque hay muy buenos equipos, pero nuestra aspiración siempre es ganar.

P. ¿Qué rivales ve más asequibles de cara a los playoffs y cuál ve más difícil?

R. Va a depender de las elecciones entre KOI y el Barça para la primera ronda, pero el equipo que peor nos puede venir es Movistar Riders, dado que juega muy agresivo en todas las posiciones y eso dependerá mucho de la botlane y del jungla.

P. ¿Cómo valora su temporada tras el regreso a la competición?

R. No creo que haya hecho una gran temporada, pero sí una buena campaña, de notable. Creo que el meta me acompañó mucho. Yo lo he hecho como lo esperaba, o sea, yo esperaba volver y hacerlo como lo he hecho, que he tenido partidas muy buenas, otras partidas no tanto, pero bueno, al final es un poco que también, por ejemplo, el draft me ha perjudicado mucho por cosas que hemos hecho y ha parecido que lo he hecho muy mal, pero también era muy difícil jugar entonces.

P. ¿Cómo lo plantea durante el tiempo que estuvo sin competir?

R. Por ejemplo, el chico que estaba tenía un año de contrato, entonces a priori iba a estar un año sin jugar, pero mi idea volver ahora en verano y yo ya estaba, pues estaba preparado, estaba jugando un montón, estaba siendo competitivo, estaba actualizado de todo para cuando hubiese una oportunidad volver entonces. Lo que he hecho cuando no estaba jugando era estar preparado, jugar mucho y, cuando hubiese oportunidad, pues aprovecharla y ya está y, al final, estoy compitiendo en verano.

P. Es junto con Werlyb y Falco el más galardonado de la Superliga de LOL, con cuatro títulos. ¿Busca ser el primero en tener cinco coronas?

R. Sí, claro, estaría muy guay ser la única persona que ha ganado cinco veces la Superliga, aunque cada año es más difícil porque el nivel es más alto, pero, obviamente, es el objetivo y es por lo que todos los que estamos aquí entrenando y al menos yo también jugando.

P. Tras asentarse en la Superliga, ¿busca el jugar en la LEC?

R. A ver, es algo que realmente todo el mundo busca, y tanto yo como cualquier jugador del al fin y al cabo compite para ser el mejor de España y también del continente. Entonces, la ambición y el objetivo es estar allí. Es algo que si viene, pues perfecto, que si tiene que venir, que venga, pero tampoco pasa nada si no. O sea, yo voy a intentar estar preparado y siempre voy a jugar lo mejor posible. Voy a hacer siempre lo máximo posible por ganar y por estar ahí.

P. ¿Sigue en pie la idea de crear una Academia de jugadores de LOL?

R. Me gustaría hacer algo para enseñar a la gente a jugar cada rol con diferentes con personas, por ejemplo, que yo esa es la idea que yo tuve y que tengo, pero que no, no sé si la voy a hacer y no, o sea, está ahí que me gustaría hacer, pero por ejemplo que la gente quiere aprender a jugar un cierto personaje, pues buscar un entrenador especialista para cada rol y ser yo uno de ellos y, además, poder supervisar todo para formar buenos jugadores.