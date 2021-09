Los Tiburones luchan por el ascenso en Valencia

Tiburones de Málaga ya va camino de Valencia para luchar por el sueño del ascenso a la máxima categoría del beisbol nacional. El equipo que dirige Arnaldo Rodríguez se jugará del 30 septiembre al 3 de octubre sus opciones de estar entre los mejores de esta disciplina deportiva y cuenta con serias opciones de lograrlo debido a la calidad que atesora la plantilla que ha logrado reunir el presidente del equipo, Miguel Padrón.

No ha sido una temporada nada agradable para los Tiburones de Málaga y es que la Federación Andaluza no se lo ha puesto precisamente fácil al impedirles jugar en su terreno de juego de siempre y que precisamente esta temporada contó con una fuerte inversión de la Junta de Andalucía y la propia Universidad Laboral.

Aún así, se vieron obligados con el resto de equipos andaluces (menos Sevilla, que cuenta con el apoyo incondicional de la Federación ya que muchos de sus miembros pertenecen a dicho equipo) a abandonar la competición y disputar la Liga Sur Este, que ganaron de manera contundente. Ahora Tiburones de Málaga y Benamejí de Córdoba serán los dos equipos andaluces que lucharán por el ascenso, sin el apoyo de la Federación Andaluza pero con el total respaldo de la Federación Española y muy especialmente de su presidente Jesús Lisarri.

Miguel Padrón, presidente de Tiburones, se muestra muy ilusionado con esta posibilidad que se les presenta “honestamente pienso que tenemos equipo para ascender, pero luego todo esto hay que demostrarlo en el campo. No ha sido una temporada fácil para nosotros pero a pesar de todo aquí estamos, luchando por lograr el sueño del ascenso para la ciudad de Málaga. No tengo más que palabras de agradecimiento para quienes tanto nos han apoyado como Noelia Losada, Concejala de Deportes de Málaga, José Luis Paradas, director de Málaga Deportes y Eventos, Antonio Alcaide, Alejandro Carballo, al diputado Juan Carlos Maldonado y Laura Moreno, a Alejandro Carballo y José María Arrabal de la Junta de Andalucía así como Maria de Nova, directora general de Promoción Deportiva de Andalucía y Juan Jesús Larrubia Martínez, director de la Universidad Laboral. Tampoco quiero olvidarme de alguien que ha estado con nosotros apoyándonos en los peores momentos, Jesús Lisarri, presidente de la Federación Española.

Sobre la reciente denuncia que ha recibido por parte de la Federación Andaluza de Beisbol por su declaraciones a los medios de comunicación, Miguel Padrón, indicó que “no es nada nuevo para este equipo lo que estamos viviendo con la Federación Andaluza. Antes no nos querían permitir jugar y buscaron la excusa del campo y ahora tampoco quieren permitirnos que hablemos libremente y contar lo que nos pasa. Desgraciadamente es lo que hay. No voy a perder ni un segundo con ellos, pero tengo claro que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", concluyó Miguel Padrón.

Las grandes bazas del juego de Tiburones son su pitcher Pedro Belmonte, ex jugador de los New York Mets y selección Nacional, Carlos Aguirre, pitcher y short stop que fue Champion Bate de la Liga Andaluza en dos ocasiones, Isam Issá, ex jugador de Navegantes de Magallanes de Venezuela y Champion Bate de la Liga Sur Este así como Angel Carmona, ex jugador de la selección Nacional. Los equipos que lucharán por ascender a la élite son Benamejí BC, Trasnos BC, CBS Barcino, Druidas BC, CB La Isla, CB Barcelona y Tiburones de Málaga.