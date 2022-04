Título andaluz para el Marbella Rugby Club

El pasado sábado, 23 de abril, la categoría Sub 14 del Marbella Rugby Club disputó la fase final del Campeonato de Andalucía, donde competía con dos equipos. El primero se desplazó hasta Sevilla para disputar las plazas 9º a 12ª, terminando en undécima posición. El segundo equipo se desplazó a Granada, para disputar las plazas 1ª a 4ª, ganando la semifinal contra el CR Atlético Portuense, empatando a 10 en la final contra el Ciencias de Sevilla, teniendo que disputar el campeonato con una tanda de tiros a palos, tras la prórroga, que acabó ganado por 4 a 3.

CAMPEONES DE ANDALUCÍA SUB 10 (TORNEO ANDALUZ SUB 6, SUB 8 Y SUB 10)



Los más pequeños, la “escuelita”, que comprenden las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10, se desplazaron a Jerez de la Frontera, a disputar el Torneo Andaluz de Rugby Gradual, donde se congregaron todas las escuelas de Andalucía en una magnifica y primaveral mañana.

La escuela marbellí, una de las más prolíficas de España, fue de nuevo una de las más numerosas, presentando un total de cinco equipos, casi 80 niños y 30 entrenadores. La jornada deparó un magnífico resultado, campeones de Andalucía en la categoría Sub 10, tercer puesto en la categoría Sub 8 y segundo puesto en la categoría Sub 6. Estos resultados vienen a demostrar que el Marbella Rugby Club sigue siendo un referente en formación de jugadores.

TORNEO INTERNACIONAL DE VETERANOS



A la vez, en las instalaciones del Bahía´s Park, en Marbella, se dieron cita desde la mañana varios equipos de veteranos para disputar el XVI Torneo Internacional de veteranos de Marbella, todo un clásico de la primavera marbellí que retomó su actividad tras dos años de parón obligado, los equipos en liza se dieron cita en el campo de juego, en un ambiente lúdico que hicieron las delicias de los asistentes.

SENIOR DHB



A las 17 horas llegó la gran cita de la jornada, el último partido de liga de la División de Honor B, donde el primer equipo de la entidad marbellí, se jugaba el descenso directo ante el eterno rival, el CR Málaga, perdiendo por un claro 7 a 62. No obstante, la derrota del colista CR Alcalá en Madrid, le hace salvar la categoría, por ahora, y queda a la espera de jugar el partido final contra el segundo clasificado de la promoción desde categoría regional. Este partido se disputará en el mes de junio y será clave para el futuro del equipo en la segunda categoría del rugby nacional.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB 12 Y RESTO DE CAMPEONATOS



Tras todo esto, es el turno de la categoría Sub 12 para el Campeonato de Andalucía, el 14 de mayo en Sevilla, finalizando la temporada para los más pequeños en los Campeonatos de España, a celebrar en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10, en Valladolid para la categoría Sub 12 y en Lloret de mar (Gerona) para la categoría Sub 14, que competirá por el titulo nacional como vigente campeón de Andalucía.