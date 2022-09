El I Torneo Diputación de Málaga de rugby se celebró en Rincón de la Victoria

El Club de Rugby Málaga, en colaboración con la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, organizó el I Torneo Diputación de Málaga de rugby, la que ha sido la primera cita de la temporada para muchos equipos malagueños.

Más de 300 jugadores, procedentes de distintos puntos de la provincia de Málaga disputaron partidos amistosos que sirvieron como “pistoletazo de salida” a la temporada rugbística malagueña. Entre los asistentes había representaciones de diferentes categorías, que fueron desde sub 14 hasta veteranos, pasando por sub 16, sub 18 y senior, tanto masculino como femenino.

Un gran día de rugby, en el que jugadores, familiares y aficionados al rugby en general disfrutaron de su deporte favorito en el Campo Manuel Becerra del Rincón de la Victoria. Entre los asistentes destacó la presencia de Antonio José Martín Moreno, concejal delegado del Área de Turismo, Cueva del Tesoro, Deportes y Juventud.