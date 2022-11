El Torremolinos-Sevilla de la Copa del Rey se jugará en El Pozuelo

El Pozuelo será finalmente el escenario de la eliminatoria de la Copa del Rey entre el Juventud de Torremolinos y el Sevilla Fútbol Club. El club torremolinense intentó por todos los medios que fuera en su estadio, su campo habitual, la sede del encuentro, y este jueves hubo inspección federativa. Aunque se jugó la anterior eliminatoria ante el Huesca, fue en horario matutino y no fue necesario el uso de la iluminación artificial. Ahora sí hace falta. En esta ocasión el partido es el escogido por RTVE, que ofrece la competición en abierto, como encuentro estrella para toda España y se necesitaban unos mínimos. Y los habrá.

"El día del sorteo recibimos una llamada de Rafael Herrera para decirnos que no pusiéramos entrada a la venta porque teníamos que tener una segunda inspección. El jueves llegó la inspección, estuvimos barajando varias posibilidades en caso de que no. La Rosaleda y el Ciudad de Málaga. Después de la inspección, se ha dado el visto bueno a que el partido se juegue en El Pozuelo, pero hay que cosas que cumplir, como reforzar la electricidad y la potencia de la luz, hay que colocar a 450-500 lux porque el partido se juega a las nueve de la noche y lo ofrece TVE. Pero como dicen en Liverpool, This is Pozuelo y aquí jugaremos. Al 99.9% jugaremos aquí, me dijeron que el tema seguridad no es un problema porque desde los muros de El Pozuelo hasta fuera se encarga la Policía Nacional", explicaba Alain Patrick, vicepresidente del club.

El presidente Sharam Hoosfar, presidente del club, admitía que prefería haber jugado en La Rosaleda o en el Ciudad de Málaga para abrir la mano a todas las peticiones. "Este partido es algo distinto. Gente de aquí de toda la vida, aficiones, familiares, jugadores... Todo es especial. Todos los responsables del clubes hemos valorado las mejores opciones para disputar el partido. Conocemos la normativa de la Federación y los requisitos que ellos piden. En El Pozuelo no cumple alguno, falta luz y lo más importante es que podamos tener más afición. Una opción era jugar en La Rosaleda. Ahora mismo no podríamos tener más de 3.000 personas", señalaba el dirigente del club: "La gente está llamando y preguntando en las oficinas por las entradas y vamos a perder mucha afición que no pueda venir. Y hay que disfrutar de este partido. Mi idea personal era jugar en otro campo, pero ahora tenemos que trabajar para la seguridad de este partido importante. Respeto la normativa, la decisión y vamos a jugar en casa. Yo creo que la Federación y la alcaldesa saben que es importante para todos. Por normativa tenemos que jugar aquí, es difícil cambiar, Había alguna posibilidad de cambio, pero a día de hoy tenemos que jugar aquí. Que por lo menos tengamos un día maravilloso aquí, una fiesta el día 21 de diciembre. Se juega seguro aquí, pero como presidente del club no voy a parar, el día del partido del Rincón había 9.000 personas de La Rosaleda y toda la gente disfrutaba del fútbol. Lo importante es la afición del Torremolinos. No podemos tener más de 3.000. Estamos hablando con empresas para poner gradas supletorias y para aumentar la potencia de la luz".

"El problema más importante de superar era la luz, pensábamos que no íbamos a tener el visto bueno de la Federación y por eso barajamos posibilidades. Se puede alquilar para este evento sólo y dar la luz necesaria. El deseo era jugar en un sitio con más gente, pero jugaremos aquí. Hasta que no tengamos las gradas y número de personas que vamos a tener, pedimos una semana para ver las opciones, no sacaremos. En función de la cantidad sacaremos el precio. La Federación nos dijo que no se puede vender el día del partido, tiene que ser del 20 atrás", decía el presidente.

"Jugadores y cuerpo técnico querían jugar en casa, están contentos. La preocupación es aforo, seguridad, luz... Si arreglamos todo, entonces será bueno jugar en casa. Cuando tengamos el aforo podremos hablar cantidad de afición de Sevilla podrá venir. Tendremos que hablar con el club, pero la idea es que venga la máxima gente posible del pueblo", proseguía Patrick.