Trops Málaga-Bidasoa y Conservas Alsur-Cuenca, balonmano de élite en la provincia

Noche de Asobal para el balonmano masculino malagueño. Es la Copa del Rey, pero dos equipos de la máxima categoría del 40x20 nacional juegan en suelo d de la provincia. En Antequera (20:30 horas) lo hace el Ciudad Encantada de Cuenca, un clásico de la mayor división española. El Conservas Alsur de Chispi no es muy buena en el arranque de la Divisón de Honor Plata, pero siempre es un acicate jugar ante un rival teóricamente superior.

El Trops Málaga se pondrá este miércoles en ‘modo Copa del Rey’. El equipo malacitano recibirá en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos (20:30 horas), en la segunda eliminatoria a partido único, al histórico C.D. Bidasoa Irún -constituido en 1962-, conjunto que milita en la Liga Asobal y con una trayectoria envidiable, ya que cuenta en sus vitrinas con una Copa de Europa (temporada 1994-1995), una Recopa de Europa (1996-1997), dos Ligas Asobal (1986-1987 y 1994-1995), dos Copas del Rey (1990-1991 y 1995-1996), una Copa Asobal (1992-1993) y una Supercopa (1995-1996).

Aunque fue la década de los 90 el periodo más fructífero de la entidad bidasotarra, lo cierto es que, en las últimas temporadas, desde la 2018 a la actualidad, el equipo ha vuelto colocarse entre los mejores de España, con un subcampeonato liguero en la 2018-2019 y en la 2020-2021, y otro segundo clasificado en la Copa Asobal (2021-2022), mientras que en las campañas 2019-2020 y 2021-2022 acabó la Liga en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Además, los vascos también han vuelto a participar en competición europea en los últimos años y en el presente curso ocupa la tercera posición en liga, por lo que su presencia este miércoles en Málaga es más que esperada para los amantes del balonmano.

Y es que este legendario club no jugaba en la capital malagueña desde la década de los 90 con el extinto Puleva Maristas como adversario. En Copa del Rey, su último partido en una cancha malagueña se celebró en el curso 1988-1989, tras medirse al también desaparecido Puleva Málaga, duelo saldado con empate a 26, aunque la clasificación fue para el Bidasoa al vencer en su cancha, en la vuelta, por 23-21. El portero del Trops, Pedro Blanco, que precisamente debutó en competición el pasado sábado, ante el Eón Alicante, ha recordado que el adversario del miércoles “es un equipo de la Asobal, como es el Bidasoa, que cuenta en su plantilla con jugadores como el pivote Julen Aginagalde, al que todos los aficionados al balonmano conocen”, apuntó. “Será un partido para disfrutar de la Copa y para que disfrute nuestra afición, así que, animo a los aficionados a que vengan este miércoles al pabellón del colegio Los Olivos, porque va a ser un partido muy bonito contra un grandísimo rival. Esperemos estar a la altura y, por qué no, intentaremos conseguir el triunfo, aunque nos medimos al segundo clasificado de la Asobal”, recordó Blanco.

Por su parte, el técnico del Bidasoa, Jacobo Cuétara, afirmó que su equipo está “motivado” para el choque en Málaga de la Copa del Rey. “Estamos ante una competición más difícil por el nuevo formato, con su dificultad en función de cómo te hayas clasificado el año anterior. Empezamos con la primera dificultad, con un partido ante un rival de Plata fuera de casa, con mucho que perder y poco que ganar, ellos, al revés”, explicó el técnico riosellano, quien es consciente de que su equipo es el favorito para pasar a la siguiente eliminatoria: “Estamos acostumbrados. Llevamos varias temporadas siendo favoritos en gran parte de los partidos, estamos ante una eliminatoria que tenemos que pasar sí o sí, pero es un paso que hemos dado hace tiempo”, señaló.

Del cuadro malagueño, Cuétara aseguró que es “un equipo con un juego muy alegre, con bastantes jugadores que han militado en la Liga Asobal, un equipo para estar arriba en Plata y que va a jugar con la máxima alegría contra nosotros, porque ante su afición tiene poco que perder y mucho que ganar. Al final, todo lo que sea estar con opciones será una motivación muy grande. Con eso tenemos que jugar. En este tipo de eliminatorias siempre hay alguna sorpresa, porque un equipo tiene toda la presión y el otro, ninguna. Hay que jugar con esa presión. Hay que ir con todo y hay que ganar”, recalcó en la previa del duelo.

El encuentro, que será emitido en directo por el canal de YouTube de Moraga Stream, lo dirigirán los colegiados Sergio Gutiérrez López y Sergio Martínez Mirón, de la Federación Territorial de Castilla y León. No podrá jugar, por lesión, Alberto Castro. Sin embargo, sí estará en la cancha el argentino Adrián Portela, si así lo estima conveniente el entrenador del Trops Quino Soler, ya que la sanción de cuatro encuentros por la expulsión en la cancha del Fertiberia Puerto Sagunto debe cumplirla en liga. En la primera ronda de la Copa del Rey, a partido único, el Trops Málaga superó al Sant Quirze como visitante por 31-34. La entrada general para asistir al choque costará cinco euros, mientras que los abonados y los menores de 14 años accederán al pabellón de manera gratuita.