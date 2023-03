Trops Málaga - Cancas: Ocasión histórica para poner al balonmano malagueño en la élite (20:30)

El deporte malagueño sigue tirando barreras, en los últimos años los retos imposibles terminaron siendo gestas para la ciudad de la Costa del Sol. Ahora es el Trops Málaga quien quiere entrar por la puerta grande del balonmano nacional y escribir su nombre en la historia de la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Quino Soler está a un paso de meterse en la Final 8 de dicha competición, algo que nunca consiguió un equipo que militaba en la categoría de Plata. Eso sí, los malagueños se volverán a medir a un equipo de Liga Asobal, en esta ocasión será ante el Balonmán Cangas Frigoríficos Morrazo este miércoles 15 de marzo a partir de las 20:30 en el pabellón del colegio Los Olivos. Sin embargo, la categoría no importa para una plantilla que en la ronda previa se cargó a base de trabajo a otro histórico de este deporte como es el Bidasoa de Irún (25-22), así lo confirmó el canterano Adrián Palomeque: "Es un equipo de Asobal que aunque esté luchando por la parte de abajo no deja de tener un gran nivel. Nosotros debemos saber explotar nuestras capacidades. No nos asusta el rival".

El 15 blanquiazul vivirá una cita especial por encima del resto de sus compañeros, ya que es el único superviviente de la plantilla que competía en Primera Nacional: "Llegué con 14 años a este deporte y siempre lo practiqué en mi ciudad, nunca jugué fuera. Aquí viví una fase de ascenso y posterior subida a División de Honor Plata, actual categoría, y ahora estamos luchando por esta Copa del Rey y por meternos en Asobal. No me sorprende lo que estamos consiguiendo, confiaba desde verano". Sin duda, el joven malagueño de 23 años admitió que estos días no se olvidarán con facilidad: "Sabemos que es una semana especial". Respecto al plan de partido, desveló los consejos que Quino Soler transmitió a sus pupilos: "Hizo mucho hincapié en que juegan con jugadores muy altos y físicos, pero llevamos unos cuantos partidos de prueba contra equipos de esta categoría y competimos ante todos".

Dicho choque es obviamente histórico para el conjunto malagueño, quien aprovechará el escenario para homenajear a las leyendas del balonmano malagueño que hicieron historia entre 1979 y 1999. Ahora es la actual plantilla la que tiene la difícil papeleta de devolver al balonmano malagueño de la capital a la élite. Aunque no será terea fácil, algo que destacó en la previa el conservero Villamarín: "Es muy difícil llegar hasta aquí. Y por añadir más datos, nunca un equipo de Plata ha llegado a la Final 8 y nosotros estamos a las puertas. Así que va a ser un partido emocionante y muy complicado, ya que jugamos contra Cancas, quien lleva 23 temporadas en la máxima categoría y cuenta con gente experimentada, como el portero Javi Díaz o Juan del Arco, o jugadores jóvenes que vienen pisando fuerte, como Brais. Podría dar más nombres”.

Aunque el cartel no es sencillo, el vestuario confía en la gesta, sobre todo con el factor campo a favor. Palomeque lo ve un punto crucial: "El pabellón de Los Olivos lleno transmite bastante presión. Estamos acostumbrando a la gente a que venga a disfrutar con nosotros, ojalá cada vez venga más porque nos ayuda". Mientras que cataloga la victoria como "épica, pero sabemos que será muy complicado. Así pues, animo a toda la gente de Málaga a que acuda este miércoles al pabellón de Los Olivos para apoyarnos y para disfrutar de un partido de élite. Será gratificante ver el pabellón lleno". Todo apoyo será mínimo para intentar crear una olla a presión para batir al combinado gallego. Si algo está claro es que este vestuario, catalogado por Palomeque como familia, cree en sus posibilidades a pesar de no contar el club con tanta historia o disponer de jugadores experimentados.

El encuentro será emitido en directo por el canal de YouTube de Moraga Stream con la narración del periodista Alberto Fernández y los comentarios del exjugador del Maristas en las décadas de los 80 y 90, Chicho Armada. La contienda será dirigida por los colegiados Roberto Carlos Mendoza Roldán y Juan Pablo Visciarelli Lareo, de la Federación Territorial de Andalucía. En caso de ganar, el Trops conseguiría el billete para la Final 8 de la competición que se disputará del 5 al 7 de mayo en Santander. Esto significaría el mayor logro deportivo para el conjunto blanquiazul en apenas seis temporadas de vida.