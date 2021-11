Tres podios para el Trops Nerja en el Campeonato de España de cross por equipos

El Trops Cueva de Nerja logró tres puestos de podio en el Campeonato de España de cross por clubes disputado en Santiponce, dentro del cross de Itálica, y colocó ocho de los 11 equipos presentados entre los seis primeros clasificados. Fue junto al Playa de Castellón el único club de España que presentó equipo en todas las categorías. Volvió a abandonar el buque insignia, Ouassim Oumaiz, en la categoría absoluta, lo que mermó el resultado del equipo.

El sub 20 masculino fue subcampeón y el sub 16 femenino y el sub 18 masculino fueron terceros, ocupando plaza de podio. El relevo mixto absoluto fue cuarto, los sub 23 y sub 16 masculinos quintos, las sub 20 y sub 18 sextas, los dos absolutos undécimos y el sub 23 femenino 14º.