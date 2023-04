El Trops pierde en casa ante el Nava a falta de cinco segundos para el final

No pudo ser. El Trops Málaga terminó perdiendo por la mínima (22-23) ante un serio aspirante al ascenso directo a la Liga Asobal, como es el Balonmano Nava, en un partido que se complicó al principio del choque, pero, con el paso de los minutos, hubo reacción malagueña y tuvo, incluso, posibilidades de llevarse el encuentro, aunque el cuadro visitante se puso por delante de marcador en los últimos compases de juego y, si bien logró empatar casi con el tiempo finiquitado, terminó sucumbiendo cuando nadie lo esperaba. Con este resultado, el Trops continúa como cuarto clasificado, con ocho puntos, a cuatro del ascenso. La siguiente cita será después de Semana Santa (sábado 15 de abril), en el feudo del Villa de Aranda.

En cuanto al choque vivido en el pabellón del colegio Los Olivos, es cierto que el Trops no comenzó bien. Y es que en apenas un minuto, el Viveros Herol Balonmano Nava anotó dos goles aprovechando dos despistes defensivos. El equipo local había empezado algo frío y fallón en ataque para desesperación del técnico Quino Soler, que pedía concentración desde el banquillo. Recién alcanzado el minuto cinco, el Nava volvió a anotar, por mediación de Smetanka. Y en el 07: 10, nueva diana de los visitantes, que ya ganaban por una renta importante (0-4). Las cosas se estaban poniendo feas para los malacitanos y antes de que la sangría fuera a más, Quino Soler solicitó tiempo muerto para dar órdenes a los suyos.

Reanudado el juego, el Balonmano Nava puso el 0-5. Al Trops le costaba un mundo resolver las acciones de ataque. De hecho, no fue hasta el 09:32 cuando marcó su primer gol, por medio del central Consuegra, pero, enseguida, llegó la réplica visitante, que estaba siendo letal para vez que se acercaba a la parcela malagueña. Eso sí, una sucesión de paradas del meta Villamarín, incluido un lanzamiento desde los siete metros, dio alas al Trops que, poco a poco, se fue recomponiendo hasta acercarse en el marcador. Corría el minuto 21:22 cuando Leonel puso el 6-8 con un lanzamiento de nueve metros. El entrenador malagueño Quino Soler no paraba de dar instrucciones para que la defensa mantuviera la intensidad de los últimos minutos. La renta de dos para el Nava se redujo a uno (8-9) a falta de tres minutos para el final, lo que hizo que el público, que llenó el Fray Francisco Baños del colegio los Olivos, celebrara el gol de Leonel con entusiasmo.

Llegados a los últimos segundos, el Trops seguía perdiendo por un gol de diferencia, pero Pablo Soler puso tablas en el partido (10-10) en el 29:35. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba y la grada celebraba la gesta, Villagrán puso el definitivo 10-11 a falta de diez segundos para que sonara la bocina. En consecuencia, con este resultado ajustado, el envite se había quedado con todo por decidir para el segundo periodo. Con el arranque del segundo acto, el Trops que se vio en la pista nada tenía que ver con el que empezó el encuentro. Y es que, por primera vez, los malagueños dieron la vuelta al marcador para colocar el 13-12 pasado el minuto tres, con dos goles seguidos del pivote Martins, el último de gran calidad. A partir de aquí, el cuadro de Málaga siempre fue por delante, aunque el Nava no dejaba que los locales aumentaran su renta.

Este momento dulce de los malagueños se volvió amargo en solo un minuto, ya que el equipo visitante, que logró empatar (15-15) en el 08:37, consiguió ahora un parcial de 0-2 para poner el electrónico en un 15-17 cuando los locales jugaban con un jugador menos por la exclusión de Alberto Castro. No obstante, de nuevo llegó la reacción blanquiazul que pudo empatar (18-18) en el ecuador de la segunda parte. El choque estaba vibrante, con dos conjuntos muy enchufados y jugando a un gran nivel, pero ya no había un claro dominador. Tal y como estaba desarrollándose el encuentro, podía pasar cualquier cosa. El público no dejaba de animar, porque veía que su equipo tenía opciones de llevarse el gato al agua. Sin embargo, un nuevo revés hizo que el Nava, otra vez, se pusiera por delante (19-21) cuando estaba a punto de cumplirse el minuto 20:00. El Trops pudo, una vez más, empatar (21-21) en el 23:54, con diana de Luis Castro. Luego, llegó el gol de Marugan (21-22) en el 24:23 y hasta el último minuto se mantuvo este resultado, momento en el que Quino Soler solicitó tiempo muerto. Reanudado el juego, otra vez Luis Castro puso el 22-22, pero, como ocurriera en el final de la primera parte, el Balonmano Nava anotó el definitivo 22-23 a falta de cinco segundos para la conclusión, que enmudeció la grada.