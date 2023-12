UD Ibiza - Antequera CF: Colofón histórico en Can Misses (12:00)

2023 ha sido el año del Antequera CF, el mejor en sus más de tres décadas de historia. Ascenso a Primera RFEF donde ha roto todos los moldes, consecuencia de una entidad bien trabajada y un modelo deportivo que perdura. Partidos de Copa del Rey y donde El Maulí ha gozado de doce meses de ensueño, asentados en zona de play off a estas alturas y donde solo ha necesitado de un trimestre para irrumpir con fuerza en la categoría. Fútbol de alto nivel y un bloque de Javi Medina, otro descubrimiento del año, ganador y que oposita a cotas altas en mayo. El Antequera busca este domingo adornar su obra en Can Misses (12:00 horas), otro escenario grande, como lo fue el Enrique Roca de Murcia y se conquistó, victoria que sirvió para hacer tabla rasa y coger impulso. Un equipo entero, fiabilidad altísima en competir, pero es una UD Ibiza que no se ajusta a la Primera RFEF, sí al fútbol profesional. Otro examen mayúsculo por delante, para saborearlo y un balance anual que igualmente será perfecto.

Solo Ibiza (21) y Málaga CF (17) han sumado más puntos que el Antequera como visitante (16). Y en El Maulí se escaparon algunos que no tocaron. Irse al parón en promoción de ascenso es el anhelo, última plaza donde Algeciras, Intercity y Recreativo de Huelva aprietan. En otro ritmo está una UD Ibiza que asusta cada fin de semana, junto al Castellón, esos dos bólidos que juegan otra Liga, al menos de momento, porque la categoría tiende a neutralizar fuerzas, pero no se dan atisbos. No obstante, Málaga CF e Intercity, este con victoria, lograron sacar puntos de Can Misses recientemente, pero es un campo además particular por el estilo del equipo de Guillermo Fernández Romo, al peso quizás el más talentoso del grupo y bien compensado. Son 37 puntos en 16 jornadas, progresión de ascenso directo clarísimo.

"En Ibiza cerraremos un año histórico, muy bonito y que hemos disfrutado. Esperamos cerrarlo en un campo muy difícil, que a día de hoy es el líder de la categoría. Nos lo pondrá muy difícil, pero intentaremos mantener la dinámica de Murcia, de sentirnos fuertes en un escenario grande. Traernos los puntos y cerrarlo de la mejor manera. El Ibiza es el mejor equipo de la categoría al contragolpe. Tienen la capacidad que prácticamente todo lo que generan lo convierten. Intentaremos que no se sientan cómodos, no tengan espacios, porque son un equipo que defiende bien y luego hace peligro con muy poco", explicaba Javi Medina en una previa especial. Extender este 2023 es un reto mayúsculo, pero el Antequera está en disposición de mantener el ruido en lo que viene. Colofón a un año grabado a fuego, y de paso con un partido de nuevo grande. Qué pena que se marche.