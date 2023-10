UD Melilla - Antequera CF: Luismi Redondo hace justicia (0-1)

El Antequera conquistó Melilla (0-1) con un penalti transformado por Luismi Redondo en el 88'. De una forma agónica sabe mejor, tres puntos que vuelan al Maulí, que permiten a los de Javi Medina meterse en zona de play off del Grupo 2 de Primera RFEF. Estado de bienestar que alcanza su pico, con un triunfo a base de fútbol, insistir y obtener premio con una frustración que empezaba a interiorizarse en la plantilla. Pero otra moraleja es que no se puede perdonar tanto, aunque Loren Burón se fabricó esa pena máxima, muy inteligente por su parte, para salir de esa trampa en Melilla. Victoria, seguir escalando, pero con ese deber por delante: el tener más efectividad. Otro día grandioso en Antequera. Y seguir construyendo.

Mal aspecto el que lucía el Álvarez Claro, césped que no fomentó un fútbol fluido y dinámico. Salió perezoso el Antequera, pero las dudas del Melilla, equipo de Miguel Rivera que aún no arranca, hacían que los visitantes no estuvieran incómodos, complacencia peligrosa, aunque un partido que se fue cocinando a fuego lento. Fueron creciendo los de Javi Medina, de menos a más en una primera mitad soporífera en términos globales, aunque hubo ocasiones francas. Loren Burón en un mano a mano que paró Montoya, o Fermín al filo del descanso, la más clara, que volvió a parar el meta local con una buena palomita, algo centrado el disparo. Poco más que extraer de esa primera mitad, donde el Antequera tenía el control de la situación, pero faltó atrevimiento ante el miedo de un Melilla que no quería cometer errores. Ya pesa estar el descenso en octubre, aunque los locales completaban el partido que tocaba, mientras que esta versión calculada de los antequeranos ya se había visto en estos dos meses de competición.

El Antequera fue dando pasos y empezaba a generar peligro con facilidad, una segunda parte que fue blanquiverde; campo volcado, pero ese estado de ansiedad que fue en ascenso. Se lesionaba Iván Moreno de su rodilla derecha, mal gesto que obligaba a Javi Medina hacer modificación en la portería. Pero Eric Puerto no apareció, no hubo una situación para calibrar. Abriendo el campo y encontrando rédito con pelotas a la espalda, con finalizaciones que se iban al limbo. Precisión y una puntería perdida, fantasmas de agosto y septiembre, donde se esfumaron algunos puntos en área contraria. Una avalancha en la última media hora que no conseguía aprovechar el Antequera, hasta que Javi Medina colocaba a Loren Burón en banda derecha, movimiento determinante. Primero avisó Luismi Redondo de cabeza, solo para empujar, centro precedido de ese lado, incomprensiblemente no llegó el 0-1, tampoco en situaciones anteriores de David Rodríguez o Cesar Sousa; idea que empezaba a sobrevolar en Melilla de que se esfumaban dos puntos.

Pero Loren Burón se fabricó un penalti en el 88, ganando una posición en el momento justo para ser empujado, acción que salió de la nada, muy clara. Y Luismi ejecutó con un disparo perfecto, al palo derecho de la portería de Montoya, casi limando la madera. Se llegó a tiempo, y habría sido doloroso que el Antequera no sacara una victoria de Melilla, pero el apartado de la puntería no es nuevo. No obstante, fue ambicioso el equipo de Javi Medina, insistencia que tuvo premio. Y tres puntos que permiten al Antequera dormir en zona de play off. En la cresta de la ola siguen en El Maulí.