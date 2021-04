El UD Torcal denuncia un nuevo caso Diakhaby

Después de gran interés mediático que generó el caso Diakhaby por los presuntos insultos racistas por parte de Juan Cala, jugador del Cádiz CF, aparecen nuevos episodios de posibles agresiones verbales del mismo carácter. Es la Unión Deportiva Torcal quien denuncia públicamente que uno de sus futbolistas fue víctima de vejaciones por parte de un jugador del Club Deportivo Benagalbón durante el partido que ambos conjuntos disputaron el pasado domingo 11 de abril.

Todo sucedió, según la narración del club antequerano, en un partido entre ambos conjuntos, que militan en Primera Andaluza: "Desde la Unión Deportiva Torcal nos vemos en la obligación de presentar el siguiente escrito con el propósito de poner fin a posibles especulaciones que puedan verterse sobre lo acontecido en el partido de ayer contra el Club Deportivo Benagalbón. Disputándose el partido, en el minuto 43 de la primera parte, uno de nuestros jugadores es gravemente insultado y agredido verbalmente con improperios racistas por uno de los contrincantes, causando en nuestro compañero gran aflicción y viéndose casi impedido para seguir jugando".

El texto prosiguió dando detalles de lo sucedido según la parte denunciante: "Acto seguido, el árbitro parece que intenta mediar ante lo ocurrido pero nuestro jugador no se siente en condiciones ya que está totalmente derrumbado anímicamente, a lo que hay que añadir la tensión implícita en cada partido que se juega fuera de casa. Nuestro jugador decide refugiarse en el vestuario para no dar más bombo a la situación y en ese momento el resto del equipo, tanto compañeros de juego como equipo directivo, deciden abandonar el terreno y acompañarle, por lo que, durante unos minutos, el partido queda en suspense".

"El jugador del Benagalbón del que han partido los graves insultos pide perdón y nuestro compañero acepta las disculpas, pero se sigue encontrando en una situación baja de ánimos y con dificultad para continuar el partido. Por tanto, el equipo antequerano, arropando a su jugador, compañero y amigo, le pregunta si se encuentra en condiciones de continuar el partido; y ante la negativa de este, por unanimidad, deciden no ser cómplices de estos actos racistas y no continuar con un partido decisivo para el club, ya que estaba en juego el descenso. No se dudó en valorar más la humanidad y el fair play", se explicó.

"El propósito del árbitro y del equipo de Benagalbón era continuar con el partido. Hacer borrón y cuenta nueva. Pero creemos necesario dar visibilidad a este tipo de actuaciones tan deleznables y condenarias. Desde el Club Torcal hemos antepuesto la integridad física y ética de nuestro compañero y amigo a un partido de fútbol decisivo en la liga. No se pueden permitir este tipo de situaciones; nadie debería sentirse agredido ni intimidado de esa manera tan ruin y mucho menos se pueden obviar ni correr un tupido velo sobre el asunto. No seremos los primeros de la tabla, pero de lo que no hay duda es de que nos enorgullecemos de la calidad moral, ética y humana de nuestro equipo", sentenció.