Derbi de exigencia (18:30)

Un año histórico está a punto de finalizar para el BeSoccer CD UMA Antequera. El pasado 2 de junio certificó en el Argüelles el segundo ascenso a Primera División de la LNFS. El inicio fue prometedor con cinco puntos en las primeras cinco jornadas y, a partir de entonces, los resultados le dieron la espalda a un conjunto inexperto que se encuentra asimilando un exigente salto de competición en el que los errores traen consigo el peaje de la derrota. Hoy, desde las 18.30 horas, se inicia la remontada hacia la permanencia en territorio amarillo.

La visita a Jaén siempre añade una ilusión extra al vestuario universitario al tratarse de un emocionante derbi andaluz en la élite nacional. Los últimos enfrentamientos se dirimieron bajo la lupa de la igualdad y se espera que el guión no cambie en exceso en La Salobreja. En este escenario, Mauricio otorgó el triunfo a los locales a escasos segundos del final en un amistoso de pretemporada (3-2). Casi se repitió el mismo final en la Ciudad de Los Dólmenes, con vencedor diferente, en la jornada inaugural de Liga. Un gol en propia puerta de Piqueras y otro bajo la firma de Miguel Fernández sirvieron para igualar un 1-3 en contra (3-3). Antecedentes muy a tener en cuenta en la preparación de este duelo. Los antequeranos necesitan vencer para despegar de la parte baja y los jiennenses pretenden seguir en la zona de play off.

Caer en Peñíscola dejó las siguientes estadísticas al final del parte de la temporada: una victoria, cuatro empates y diez derrotas. La tarea ahora se centra en subir el nivel competitivo, declinar la balanza hacia el acierto y no el error y conservar el idilio con la afición antequerana. Moli valora tanto lo realizado por su plantel como lo que debe corregir tras 15 choques. “Muy positivo no ha sido en cuanto a puntos. Empezamos muy bien consiguiendo puntuar en los primeros partidos, pero después nos encontramos con rivales difíciles, perdimos partidos en los que pudimos sumar algo positivo y pagamos la falta de experiencia en la categoría de la mayoría de los jugadores”.

El reto de la salvación se reinicia desde el próximo sábado en La Salobreja para el cuadro verde que pugna con Viña Albali Valdepeñas y Naturpellet Segovia. “Nadie dijo que iba a ser fácil. Entiendo que es una competición exigente y dura, pero todavía estamos ahí. Si pensamos que ha acabado la primera vuelta y estamos a nueve o diez puntos de la salvación, lo veríamos casi imposible; sin embargo, estando a un solo punto y por delante hay otro equipo a seis, tenemos que tener ilusión y mentalidad de que podemos salvar la categoría”, resalta el entrenador malagueño.

Jaén avanza por buen camino según la ruta marcada a comienzos de esta campaña. En Liga se postulan a terminar entre los ocho clasificados, continúa vivo en la Copa del Rey donde se medirá en los cuartos de final con Palma Futsal y participará en la Copa de España Valencia 2019. Un adversario duro para el cierre del 2018 del UMA. “Los derbis tampoco se nos dan mal. Si valoramos a Jaén como un clásico de la competición, doble campeón de la Copa de España, siempre está metido en el play off, tiene un gran entrenador y un gran equipo; se me antoja complicado, un partido difícil. Últimamente no se nos dan mal los encuentros con los vecinos andaluces de Jaén y vamos a intentar, sabiendo que no va a ser nada fácil, sacar algo positivo, estudiar bien al rival y no cometer los errores que hemos cometido otras veces”, comenta Moli.