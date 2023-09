UMA Antequera - Martorell: Debut en el Argüelles (18:00)

El CD UMA Antequera regresa a su pista con el refuerzo de haber solventado con éxito en el estreno liguero. Este sábado 30 de septiembre, a las 18:00 horas, se mide con el Sala 5 Martorell en la primera batalla como local. El fortín del Argüelles juega, esta campaña, un papel fundamental para aspirar a objetivos importantes. Todo lo que sea ganar en casa, supone dar una alegría a esos aficionados que transmiten su apoyo desde la grada y, al mismo tiempo, los jugadores avivan la llama competitiva para no dejarse sorprender por ningún oponente.

Claves del partido

Martorell atesora una amplia e intensa trayectoria en la élite del fútbol sala nacional. Fue un club puntero en la década de los 2000. No ostenta un amplio palmarés de título, pero sí estuvo durante muchos años luchando por llegar lo más lejos posible en la Liga y en la Copa de España. En 2006, la marcha de Miró, su principal patrocinador, le hizo descender a Segunda y luego a Segunda B hasta desaparecer. En 2010 se fundó de nuevo la entidad, con la denominación actual, y recuperó la plaza en la categoría de plata en el curso 2021/2022. Aquí algunos aspectos a destacar de la formación dirigida por Adri Sánchez:

Empate (0-0) en su pista con Levante UD FS.

No encajó ningún gol ni tampoco marcó en la primera jornada.

Roger Bermusell aporta la experiencia adquirida en multitud de clubes como Barça Atlètic, Betis, Imperial Wet de Rumanía, O Parrulo Ferrol e Industrias Santa Coloma.

Adel y Lacambra se han formado en la cantera de Santa Coloma. El primero jugó con Osasuna Magna, el curso anterior, en Primera División.

Javi Díez y Jon jugaron en la máxima categoría, con Movistar Inter, en el Argüelles en la 2020/2021.

Mario Almagro y Quique Hernando compartieron vestuario con Rober en Rivas Futsal.

Duelos anteriores

Los últimos precedentes del duelo del UMA Antequera con Martorell se remontan a la campaña 2011/2012.

Hace 12 años del último partido en el Argüelles. Un 24 de septiembre de 2011.

El encuentro se disputó también en una segunda jornada de Liga.

El resultado final, en la Ciudad de Los Dólmenes, fue de empate (5-5).

Tete y Crispi jugaron el partido con Moli en el banquillo.

Conejo fue el único miembro de la actual plantilla que estuvo en aquella cita en el Argüelles

Debut en casa en palabras del entrenador

La primera prueba en el Pabellón Fernando Argüelles, para el conjunto antequerano, es una oportunidad de mantener el alto nivel de juego que exhibió en tierras jiennenses”. “El sábado tenemos un partido muy ilusionante porque es nuestro debut en casa. Nos estrenamos contra Martorell y el equipo está con muchas ganas después de la primera victoria en Mengíbar. Nos habíamos propuesto empezar con buen pie y así lo hicimos, con una contundente victoria que saca a relucir el trabajo realizado en pretemporada y en el primer encuentro de Liga. Para que sean buenos los puntos del otro día, tenemos que refrendarlos en casa con nuestra afición”, matiza Tete.

El entrenador malagueño avisa que cada jornada discurre en un escenario distinto y hay que demostrar el hambre por ganar. “En esta categoría no hay rival fácil. Todos los choques se pueden complicar y para ganar tienes que hacer muchísimas cosas bien. Solamente con la suerte no te vale. Jugamos contra un equipo que hizo una gran temporada, se ha reforzado bien y en la primera jornada no perdió y no encajó goles tampoco. Va a ser un rival que piensa que puede puntuar aquí en Antequera. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra pista y, si lo conseguimos, va a ser fundamental para cumplir los objetivos”, señala.