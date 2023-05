UMA Antequera - Ribera Navarra: Desenlace cruel en el Argüelles (3-2)

El desenlace más amargo no se pudo evitar. El descenso se convirtió en el castigo más severo para un BeSoccer CD UMA Antequera que luchó hasta el final por la permanencia en Primera División. Terminó el campeonato liguero empatado a 29 puntos con Córdoba, Betis y Osasuna Magna, pero no le sirvió para cumplir el objetivo. Cuarta campaña sin poder extender el trayecto por la élite del fútbol sala nacional. Una pena para una plantilla y un cuerpo técnico que lo han dado todo desde que arrancó en agosto este ilusionante proyecto deportivo. La primera vuelta fue formidable y se logró una histórica clasificación a la Copa de España y, además, se compitió con orgullo en las semifinales de la Supercopa. En el segundo tramo, los resultados no fueron los esperados y se alcanzó la última fecha del calendario sin haber culminado los deberes. Este club se reinventará una vez más y tratará de regresar lo antes posible a la máxima categoría.

La batalla final en el Argüelles fue especial. Los aficionados prepararon un recibimiento muy especial a la llegada de los jugadores al Pabellón y, luego, llenaron las gradas para ofrecer su apoyo incansable. Una de las cosas positivas de este curso 2022/2023 ha sido el papel que ha jugado el público. Ha estado de 10 en cada partido y se ha notado que este equipo ha conseguido crear un vínculo con su gente, con sus imprescindibles. Era difícil poner todo el foco sobre el 40x20, ya que era inevitable mirar a lo que estaba ocurriendo en Pamplona. El 0-0 entre Osasuna Magna y Betis no se modificó en los 40 minutos, por lo que tocó demostrar profesionalidad e ir a por la victoria. El comienzo fue inmejorable. Un veloz contraataque del capitán Miguel Conde terminó con una asistencia a Daniel Fernández. El 14 mandó a guardar el esférico en el corazón del área (1-0).

Aspil-Jumpers Ribera Navarra no vino a la Ciudad de Los Dólmenes de paseo a pesar de tener asegurada su plaza en Primera División. Se mostró muy combativo y se mantuvo dentro del choque en todo momento. Aguantó el empuje local e hizo trabajar a Conejo. De hecho una indecisión en la salida de presión entre el portero y un compañero acabó en una recuperación de Amín y en una finalización certera de Terry. El ala-pívot brasileño demostró el porqué ocupa uno de los primeros puestos en la lista de goleadores y mandó la pelota a la escuadra con un potente punterazo (1-1). La primera parte concluyó con las tablas en el marcador y con todo por decidir a la vuelta del paso por los vestuarios.

El cuadro local volvió a convertirse en el dominador del duelo en los primeros compases de la segunda mitad. Daniel Fernández conectó un peligroso derechazo que se marchó fuera por muy poco y Miguel Conde se topó con el cuerpo de un defensor a la hora de definir una ofensiva muy bien hilvanada. Adrián Pereira aguantó el 1-1 en el electrónico con sus paradas. Sacó una mano espectacular en un remate dentro del área de Pope. El 4 se merecía el premio del gol. Las ofensivas no cesaron y Cobarro estrelló un remate raso en la base del poste. Pablo Ordóñez también se mostró muy activo y explotó su habilidad en el uno contra uno, pero sin acertar en el remate y sin encontrar a ningún compañero cuando envió un pase al segundo palo.

En el ecuador del segundo tiempo se rompió el 1-1 en el luminoso en una falta indirecta en la frontal de la zona de castigo de la escuadra navarra. Burrito le puso el balón de cara a Davilillo y el ala malagueño fusiló la red con un tiro magistral (2-1). La alegría del segundo tanto duró muy poco. Bruno Petry neutralizó la ventaja local y devolvió la igualdad al resultado (2-2). Una clara demostración de que los pupilos de Diego Ríos estuvieron muy serios en la cancha y no bajaron los brazos cuando les tocó ir por detrás varias veces a lo largo del envite. Generaron lo justo y exhibieron eficacia.

Otra acción de estrategia volvió a ser decisiva para la formación de José Antonio Borrego “Tete”. Cobarro cabeceó a la red un envío desde el córner (3-2). La diana del ala-pívot de Cieza (Murcia) dejó los tres puntos en el Argüelles. Los visitantes arriesgaron con el ataque de cinco con portero-jugador, aunque no pudieron superar a la defensa ni batir a Conejo. Una vez sonó el pitido final de los colegiados, los aficionados animaron a todos los miembros del BeSoccer CD UMA Antequera al consumarse su descenso y les brindaron los últimos cánticos de apoyo. Tocará descansar y empezar a preparar, con trabajo, esfuerzo y dedicación, la vuelta a 1ª División.