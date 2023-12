UMA Antequera-Wanapiz Zaragoza: Un punto para seguir invictos en el Argüelles (2-2)

Si no se puede ganar, es mejor no perder. El CD UMA Antequera lo cumplió en su último partido de Liga de este año 2023 como local en el Pabellón Fernando Argüelles. Midió sus fuerzas con un oponente de máximo nivel y no se cansó de luchar por los tres puntos hasta el pitido final de los colegiados. Lo intentó todo e Iván Bernad fue el culpable, con sus paradas, de no haber exhibido un mayor acierto de cara a puerta. Se puso dos veces por detrás en el marcador y logró igualarlo. En la primera parte, Burrito respondió al tanto de Mateo Flores y, en la segunda, lo hizo Miguel Conde ante la diana de Adrián Rivera. Un 2-2 que, seguro, no dejó contento a ningún entrenador por la ambición de sus plantillas de ir a por todas en cada encuentro, pero a términos de clasificación, nada cambió con el resultado a falta de dos choques para concluir la primera vuelta del campeonato. Uno la semana que viene y otro en enero.

Primero y segundo clasificado en la Ciudad de Los Dólmenes. El duelo de la 13ª jornada. Más que tres puntos en juego entre dos equipos que comparten la lucha por un objetivo ambicioso. El anfitrión aspira a regresar a la élite del fútbol sala nacional y el visitante estuvo ahí durante muchísimos años y, hace dos temporadas, perdió esa plaza de privilegio y en el último campeonato intentó, sin suerte, recuperarla al caer en la semifinal del play-off de ascenso. Los guerreros de Tete vienen de una asombrosa remontada en la cancha de El Ejido (4-5), mientras que los de Jorge Palo golearon al Levante UD FS (7-0) y justificaron el porqué son los más contundentes de cara a puerta con 57 dianas en 12 encuentros. Había muchos argumentos para disfrutar de un encuentro de alto nivel.

Wanapix Sala 10 Zaragoza entró mejor en la cancha y encontró el respaldo de un gol en una acción a balón parado. Quique Hernando, en un esfuerzo defensivo, cometió una infracción al darle el balón en el brazo en un tiro de un rival en la frontal del área. Esta situación concreta la aprovechó Mateo Flores para fusilar la red con un potente y ajustado zurdazo (0-1). La desventaja en el marcador no mermó la confianza de la escuadra universitaria que, arropada por su público, fue fiel al plan establecido para este compromiso. Tuvo paciencia para atacar y no caer en la precipitación. En la recta final del primer tiempo, Burrito se colocó la camiseta de portero-jugador y tuvo un impacto decisivo. El ala malagueño anotó el 1-1 al colocar su cuerpo para desviar a la red un lanzamiento de Cobarro en una ofensiva en superioridad.

El empate al descanso (1-1) le dio moral al conjunto local para ser más valiente en la segunda mitad e ir a por el partido. Generó muchas ocasiones de gol y le faltó finalizar con acierto. Alan De Candia estuvo a punto de colocar el 2-1 en el electrónico y ocurrió, un poco más tarde, lo opuesto. Jorge Palo optó por jugar de cinco para mantener más posesión de balón y cortar la dinámica de dominio de su adversario y encontró la recompensa en un afortunado 1-2 obra de Rivera. El 9 del plantel zaragozano batió a Mario con un disparo lejano. El portero madrileño, al ver que la otra portería estaba vacía, intentó atajar rápido y tirar, pero se le escapó de forma desafortunada el esférico y este acabó en el fondo de las mallas. Los pupilos de Tete asumieron que debían reaccionar y Leandrinho mandó por encima del larguero una volea y cruzó en exceso un zurdazo.

Había que creer y no desesperar. El equipo local lo hizo y, con portero-jugador en ataque, Davilillo desarmó a la defensa con un pase en diagonal y Miguel Conde estableció el 2-2 en el marcador e hizo vibrar al Argüelles. Tete mantuvo el ataque en superioridad hasta el final en busca de una victoria que no llegó, pero lo positivo es que no se perdió y todo se mantuvo igual, a nivel de clasificación, a la conclusión de la 13ª fecha del calendario. El CD UMA Antequera lidera la tabla con 31 puntos y, por detrás, se encuentra Wanapix Sala 10 Zaragoza con 27. El próximo sábado 23 de diciembre, a las 16:00 horas, pondrá punto y final al año 2023 con un compromiso liguero en Ibiza.

Ficha técnica

CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Burrito, Cobarro y Leandrinho. También jugaron: Mario Almagro (P), Alan De Candia, Miguel ©, Davilillo, Nando, Quique Hernando, Campano y Kiko.

Wanapix Sala 10 Zaragoza: Iván Bernad (P), Adrián Rivera, Mateo Flores, Óscar Andreu y Tomás Pescio. También jugaron: Dani Álvarez (P), Diego Mercado, Óscar Villanueva, Alberto Inés, Richi Felipe, Carlos Retamar © y Adri Ortego.

Goles: 0-1 Mateo Flores (12’), 1-1 Burrito (19’), 1-2 Rivera (29’) y 2-2 Miguel (38’).

Árbitros: Roberto Amor y Borja Darriba. Amonestaron a Nando y Alvarito por los locales y Adri Ortego por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles.