El UMA Antequera también cae en Zaragoza (4-1)

El primer triunfo a domicilio del curso 2018/2019 no termina de llegar. El BeSoccer CD UMA Antequera se quedó sin puntuar en el Pabellón Siglo XXI ante un plantel eficaz en la definición de sus ataques. Todo lo contrario que el equipo entrenado por Manuel Luiggi Carrasco Moli. Disparó mucho, pero no batió a un imperial Iván Bernad. El portero local se hizo grande y achicó los espacios por los que los atacantes podían batirle. Tres goles prácticamente consecutivos dificultaron la misión de sacar un resultado positivo en el duelo con el Fútbol Emotion Zaragoza. Los autores de los tantos fueron Óscar Villanueva, Chicho y Víctor Tejel. En el segundo tiempo, la mejoría en el juego de los visitantes equiparó el vigor en la cancha y no las cifras del electrónico. Esteban marcó el cuarto y Luis García maquilló el resultado final (4-1) de una prueba nada fructífera.

Un envite más se repitió una tónica nada favorable para los universitarios. La ruta inicial hacia el triunfo se desvió, los obstáculos fueron creciendo en dificultad y costó enderezar el rumbo debido a la precisión del cuadro maño. Los disparos exteriores se convirtieron en el primer recurso ofensivo. No terminó de funcionar. Nano se encontró con la parada de Iván y un latigazo desde 10 metros de Miguel Conde se marchó cerca del palo. La ocasión más clara en los compases iniciales. Víctor Arévalo recurrió a una jugada de pizarra, pero le faltó ajustar el remate. El 3 envió por encima del larguero en una falta cercana a la frontal del área. Una serie de acercamientos que no sirvieron para abrir el marcador. Eso sí, su rival acertó en la primera. Óscar Villanueva, en el minuto 4, intentó finalizar un pase largo con un escorzo de espaldas. El cuero se estrelló en el poste y, en un segundo intento, batió la portería defendida por Gonzalo.

El 1-0 enfrió el ataque visitante y despertó una circulación muy precisa en el plantel dirigido por Santi Herrero. Retamar, nada más recibir un balón de saque de banda, trazó un pase en diagonal que rompió toda la línea defensiva. Chicho, atento en el segundo palo, definió por debajo de las piernas del guardameta (2-0). Un minuto más tarde se amplió la diferencia en el electrónico. Gonzalo se repuso e intervino con acierto en las siguientes acometidas sobre su meta.

Miguel Fernández asumió toda la responsabilidad y se encargó de agitar a sus compañeros con su poderío de espaldas. De las botas del 15 verde nació todo el peligro. Lo probó de todas las formas posibles. Disparó tras reverso, punterazo en carrera y derechazo desde el interior de la zona de castigo. Iván fue su acicate al detenerle cada propuesta. En el minuto 9, Víctor Tejel asestó la tercera puntilla a la salida de un córner (3-0).

Sin demasiado acierto en campo contrario a pesar de no parar de percutir e insistir. Fernando Torres realizó una volea desviada, Nano se topó con la mano del cancerbero y Cala también comprobó los reflejos del encargado de cerrar la cancela bajo los tres palos. Luis García se acercó más que nadie al tanto por medio de un disparo delante de Iván que tocó el poste y salió por la línea de fondo. Antes del descanso, Gonzalo paró en dos ocasiones a Óscar Villanueva.

En la segunda parte, los de Moli imprimieron una mayor intensidad a las acciones ofensivas y adelantaron las líneas defensivas para incomodar al Fútbol Emotion Zaragoza. Nano probó fortuna en un veloz contragolpe y Miguel Fernández siguió estrellándose con el muro de la portería. El gol se le resistió en un encuentro en el que no dejó de pelear y hundir a la zaga.

Retamar firmó la oportunidad más peligrosa de los locales en los segundos veinte minutos. El 10 maño remató con fuerza una falta y Conejo respondió con seguridad. El cancerbero natural de Coín salió en sustitución de Gonzalo. Se mostró atento en última línea para recuperar rápido el esférico y dar una salida rápida a sus compañeros. En el 33’, Esteban asestó otro golpe que neutralizó cualquier esperanza de reducir la ventaja (4-0).

En la recta final, Miguel Conde se colocó la camiseta de portero-jugador para ejecutar el ataque de cinco. La escuadra aragonesa aguantó firme y solo Luis García pudo romper el rosco en el marcador a escasos segundos del pitido final de los colegiados (4-1). Una derrota más a domicilio del BeSoccer CD UMA Antequera al que se le resisten los puntos lejos de la Ciudad de los Dólmenes y ya piensa en la próxima jornada en el Pabellón Fernando Argüelles en la que recibirán al Osasuna Magna el viernes 2 de noviembre (20:45 horas).

FICHA TÉCNICA:

Fútbol Emotion Zaragoza: Iván Bernad (P), Retamar, Nano Modrego, Víctor Tejel y Esteban. También jugaron: Arturo (P) ©, Farinha, Óscar Villanueva, Tabuenca, Chicho, Richi Felipe y Mario Forga.

BeSoccer CD UMA Antequera: Gonzalo (P), Nano, Miguel Conde ©, Óscar y Miguel Fernández. También jugaron: Conejo (P), Juanra, Víctor Arévalo, Fernando Torres, Alberto Baena “Cala”, Dani Ramos y Luis García.

Goles: 1-0 Óscar Villanueva (4’), 2-0 Chicho (5’), 3-0 Víctor Tejel (9’), 4-0 Esteban (33’) y 4-1 Luis García (40’).

Árbitros: Rodrigo Miguel y Sánchez Molina. Amonestaron a Óscar Villanueva y Retamar por los locales y a Fernando Torres y Miguel Fernández por los visitantes.

Pabellón Siglo XXI.