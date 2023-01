El UMA Antequera cae en su visita a Pamplona (3-1)

El BeSoccer CD UMA Antequera se vio superado por un buen Xota FS y no pudo sumar la primera victoria del curso. Los de Tete acusaron verse 2-0 por debajo en el marcador y no pudieron reaccionar ante un conjunto de Imanol Arregui que planteó un partido muy serio durante los 40 minutos. El 3-1 final deja a los antequeranos en disposición de perder la posición de Play Off que ahora mismo ocupan y coloca a los navarros fuera de los puestos de descenso a Segunda División.

El duelo comenzó con un BeSoccer CD UMA Antequera que trataba de dominar a través de la posesión y así mostrar que, sobre el papel, eran los favoritos para llevarse el encuentro. Ese favoritismo se vio plasmado en los primeros minutos con una sucesión de ocasiones por parte de los antequeranos que solventó de manera tremendamente eficaz Asier, uno de los mejores del primer periodo. Xota FS intentaba crear peligro a sus rivales con el balón en movimiento, pero no lo lograba. Sin embargo, el balón parado resultó un arma importante para los navarros. De esta manera fue como llego el primero tanto del encuentro, obra de Roberto Martil en el minuto 9 de partido, que con una buena definición dentro del área aprovechó un gran pase del recién llegado Rosic.

El gol le sentó mejor a un equipo local que, desde ese momento, tomó mayor protagonismo. BeSoccer CD UMA Antequera trataba de crear peligro a través de largas posesiones, pero no lograban su objetivo. Fue entonces cuando el equipo dirigido por Imanol Arregui aprovechó un error en la salida de su rival en el cual Juninho recuperó el balón, regateó a un rival con una pisada de mucho nivel y definió con potencia ante un Chispi que nada pudo hacer. El gol provocó que Tete buscara que los suyos reaccionaran y se vio reflejado con una mejora clara en el juego. Ahí volvió a aparecer Asier para sostener a los suyos. Los antequeranos probaron con la opción de portero-jugador en el tramo final, pero no sirvió para que recortaran distancias y el partido se fue al descanso 2-0.

La segunda mitad comenzó con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos, pero ninguno se hizo con el dominio claro del duelo. Quizá los locales crearon algo más de peligro y obligaron a Chispi a esforzarse para evitar el tercer gol navarro. Sin embargo, la más clara en el inicio del segundo periodo la tuvo Pablo Ramírez. El pívot fue el más activo de los suyos en esos minutos y en su pie izquierdo tuvo la ocasión más clara al enviar un sutil disparo cruzado al poste derecho de la portería de un Asier que ya estaba batido.

Mediada la segunda parte llegó el gol que le daría esperanzas a BeSoccer CD UMA Antequera. Tras un saque de banda Óscar recibió el balón, se deshizo de su par con un precioso control y definió por arriba ante el esfuerzo inútil de Asier por evitar el gol. En ese momento los antequeranos se hicieron con el dominio del encuentro y gozaron de las ocasiones más claras. Una vez más Pablo Ramírez estuvo en disposición de anotar para los suyos, pero una gran intervención de un inspiradísimo Asier evitó el gol del pívot. El partido entró en una deriva de descontrol que terminó con la expulsión de Chispi a 3:32 para el final después de una doble amonestación.

Con la expulsión del meta cartagenero Xota FS se hizo con el dominio del juego y un minuto después, Geraghty conectó un buen disparo lejano que se coló en la meta de Conejo, quien no vio salir el balón y no pudo evitar el gol de la sentencia. En ese momento BeSoccer CD UMA Antequera atacó con portero-jugador sin fortuna. Dispuso de varias ocasiones, pero no consiguió anotar y el encuentro terminó con un 3-1 que deja a los antequeranos en la octava posición con 19 puntos y que hace que Xota FS salga de descenso y se sitúe en décimo tercera posición con 15 unidades.