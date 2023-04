El UMA Antequera se empeña en complicarse la vida (0-3)

Finaliza una jornada más en la que el BeSoccer CD UMA Antequera no consigue puntuar ni encuentra ese resultado positivo con el que aliviar la pesada carga que supone no ganar. Un empate o una victoria dará ese plus tan necesario en este tramo final de la temporada en la que debe cerrar la permanencia en la máxima categoría. El derbi andaluz se lo llevó el Jaén Paraíso Interior FS (0-3) y dejó al conjunto anfitrión sin la distancia de seguridad con respecto a la zona de peligro. Aún quedan cinco partidos, la mayoría de ellos con rivales directos, pero solo hay un punto que lo separa de caer, por primera vez en toda la Liga, en descenso. No le valió al plantel de José Antonio Borrego “Tete” competir con seriedad porque le volvió a castigar su falta de contundencia en la definición de cara a puerta. Dispuso de ofensivas claras que pudieron provocar un final distinto y no las materializó, cosa que la formación de Daniel Rodríguez sí hizo con los tantos de Mati Rosa, Chino y Michel.

Un duelo regional siempre provoca una motivación extra y, a pocas jornadas de la conclusión de la temporada regular, los guerreros universitarios sabían que era el momento de dar un plus sobre el 40x20 ante un gran rival. El objetivo de la salvación exige afrontar cada compromiso como si fuera el último y todos los puntos adquieren mucho valor. Lo que sea ir puntuando acerca más jugar una campaña más en la élite del fútbol sala nacional. César mandó un balón al poste muy pronto en un zurdazo cruzado, pero desde ese instante, Miguel dejó claro que era un día para mostrar actitud competitiva, luchar y estar concentrado. El capitán le generó mucho peligro a Espíndola con un disparo exterior que tuvo que repeler y, un poco más tarde, lo dejó tumbado en la cancha con un gran recorte y fue César el que evitó que el balón acabara en el fondo de las mallas.

Orden en tareas defensivas, recuperar el esférico y salir rápido al ataque. Premisas muy claras en el plan de partido que intentó llevar a la práctica Pablo Ordóñez con un tiro por encima del travesaño en un veloz contraataque. Conejo estuvo formidable. Realizó paradas claves para conservar el 0-0 en el luminoso y, en el minuto 7, no pudo evitar que Mati Rosa pusiera su rúbrica en la lista de goleadores al desviar con acierto un chut de Renato (0-1). Alvarito tuvo en sus botas el empate. El cierre madrileño mandó el balón fuera tras un pase de Pablo Ordóñez en la ejecución perfecta de una de las salidas de presión que tanto trabaja el técnico Tete con sus chicos. El acierto tampoco acompañó a Dani Ramos en una acción personal extraordinaria; se echó la pelota en larga, dejó atrás a su marcador y solo le faltó batir a Henrique que salió por Espíndola, en la recta final del primer tiempo, para defender la meta jiennense.

La segunda parte, una vez finalizado el paso por los vestuarios, se esperaba también igualada; el equipo local a por el empate y el visitante a gestionar la ventaja. El escenario se puso más favorable para el segundo gracias a una dualidad Chino y Alan Brandi que acabó con la diana del primero (0-2). El resultado se volvió más adverso y costó mucho generar peligro. Espíndola estuvo muy firme y lo sacó todo. El cancerbero brasileño despejó los lanzamientos, especialmente, de Miguel que fue el que más lo intentó. No hubo manera de batirle y eso penalizó bastante las opciones de poder sacar algo positivo del duelo regional de la 25ª fecha del calendario. Tete recurrió ya, como último recurso, al ataque de cinco con portero-jugador y hubo situaciones para haber marcado. Ni Davilillo ni Burrito llegaron al segundo palo a finalizar y Alvarito lanzó demasiado alto tras bote y con el obstáculo del portero que salió a tapar todos los huecos.

Jaén no concedió nada y, en los últimos compases, cerró el triunfo con un gol de Míchel (0-3). Los tres puntos se marcharon del Argüelles con un conjunto en racha que está peleando por mantenerse en la parte alta de la clasificación y disponer de ventaja de pista en el play-off por el título. Por otro lado, la derrota deja al BeSoccer CD UMA Antequera a un solo punto del descenso y, después de un nuevo parón para la disputa de dos partidos amistosos de España con Brasil, la próxima jornada le deparará un duelo clave por la permanencia en Córdoba el fin de semana del 22-23 de abril.