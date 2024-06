Al UMA Antequera se le escapa el descenso de manera cruel en los penaltis.

El desenlace más duro a una temporada repleta de adversidades. Si lo das todo, tienes que marcharte orgulloso y así debería haber sido para el UMA Antequera. Se le escapó el ascenso, pero no hay consuelo para lo vivido en el Pabellón Vista Alegre. A los guerreros de José Antonio Borrego “Tete” le quitaron la ilusión y el premio de tener un tercer envite por una plaza en la élite nacional. Conejo realizó una formidable parada en un penalti a Rikelme que suponía ganar un choque de máxima tensión. El portero de Coín iba a convertirse en el héroe. Saltó, en vertical, con los pies situados en la línea y desvío con el pie el chut del 7 naranja. Con jugadores y cuerpo técnico celebrando, los colegiados mandaron repetir el lanzamiento y ya no hubo posibilidad de ganar. Pescados Rubén Burela se llevó la segunda cita de la final del play-off y regresó a Primera División.

La batalla más dura de la temporada tocó lidiarla en territorio hostil. La escuadra verde tenía la intención de conquistar Galicia y solo le valía marcharse con el triunfo. Los guerreros estaban listos para sacar a relucir sus armas más letales sin olvidar que iban a ser exigidos por un adversario de altísimo nivel que, arropado por su gente, tenía a un paso el salto de categoría. Saber sufrir iba a ser una de las claves.

Resistir, ganar en confianza con el paso de los minutos y ser preciso. Con balón había que tener paciencia y encontrar la mejor situación de ataque. Nando lo intentó con un zurdazo ajustado al palo y Kaluza respondió colocando con fuerza el pie y el portero polaco desvió el chut e hizo lo mismo, un poco más tarde, en un remate de Alvarito a pase de Óscar. Leandrinho, con un tiro a la media vuelta, se quedó cerca de inaugurar el marcador.

Una acción de estrategia desde la banda, en el minuto 12, la aprovechó Ismael para fusilar la red y anotar el 1-0. Ventaja que pudo neutralizar Davilillo con un disparo cruzado, pero el que sí lo consiguió fue Cobarro. El ala-pívot de Cieza recibió dentro del área, pisó la pelota, se giró y definió con mucha clase el tanto del empate (1-1). El tramo final de la primera mitad fue muy negativo para los intereses del conjunto antequerano. Isma marcó el 2-1 con un remate letal y Alberto, a la salida de un córner, amplió la distancia en el electrónico (3-1). De estar con las fuerzas equilibradas a tener que remar a contracorriente a la vuelta de los vestuarios para optar a la victoria. La lucha se puso más compleja, sin embargo, no se iba a contemplar la rendición ni dejar de darlo todo sobre el 40x20.

La reanudación del envite vino acompañada de varios cambios de guion que hicieron crecer la tensión en tierras gallegas. La formación de David Rial pisó el acelerador hacia el ascenso con la cuarta diana obra de Ismael (4-1). Doblete del pívot cordobés en un error de pase de Conejo. No ejecutó bien un pase y el castigo fue encajar otro golpe que puso las cosas muy complicadas. Cuanto peor se puso todo, llegó el momento de sacar carácter, garra y entereza para pelear hasta el pitido final. Lo hicieron los pupilos de Tete. Nando marcó el 4-2 con un potente zurdazo que no despejó Kauluza y, rápidamente, Quique Hernando ajustó el marcador (4-3). La desventaja se redujo y creció el ánimo para ir a por el empate. Alan De Candia lo logró en el minuto 30. El argentino comandó una veloz ofensiva y alojó el esférico en el fondo de las mallas tras tocar en el cuerpo de Isma (4-4).

El ímpetu por robar y dar ese paso adelante se fue reduciendo con motivo de la acumulación de faltas y a Miguel le pitaron la sexta que acabó en un lanzamiento de diez metros a favor del cuadro anfitrión. Álex García asumió la responsabilidad y, con un poco de suerte, batió a Álvaro Mellado (5-4). El joven cancerbero, que este curso ha sido campeón de España Juvenil, estuvo a punto de detenerlo y, de hecho, rozó el balón con el cuerpo. Una nueva adversidad a la que sobreponerse en la fase final del choque. Isma realizó una dura entrada sobre Kiko y los árbitros le mostraron una roja directa. Este lance del juego fue aprovechado de forma óptima para restablecer el equilibrio en el luminoso. En uno de los varios ataques, 4 vs 3, Leandrinho fusiló la red con un potentísimo derechazo. El 5-5 se mantuvo hasta el último instante del tiempo reglamentario y tampoco se modificó en la prórroga.

La tanda de penaltis, muchas veces, no es el colofón más justo cuando hay un premio tan importante como un ascenso a 1ª. Este tipo de lanzamientos se convierten en una lotería en la que se unen suerte, precisión, acierto y una toma de decisión correcta. Burela pudo ganar y Pitero estrelló la pelota en el travesaño y, cuando iba a celebrar la victoria el equipo visitante, los árbitros no dieron validez a una parada de Conejo a Rikelme y mandaron repetir el chut y, a continuación, Pope falló desde el punto de seis metros y Lucho, el capitán naranja, hizo efectivo el salto a la máxima categoría e inició el festejo en las gradas. El UMA Antequera se vació en la cancha para cumplir su cometido de forzar un tercer partido en la final del play-off y no pudo ser. Le tocó vivir el peor desenlace posible a una temporada repleta de adversidades. Llega el momento de reflexionar, descansar y volver a coger fuerzas para intentar aspirar pronto a un regreso a Primera.

Ficha técnica

Pescados Rubén Burela FS: Kaluza (P), Isma, Quelle, Alberto y Malaguti. También jugaron: Mika (P), Lucho ©, Pitero, Rikelme, Charly C, Flethes, Álex García e Ismael.

CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Alan De Candia, Cobarro y Leandrinho. También jugaron: Álvaro Mellado (P), Burrito, Pope, Miguel ©, Davilillo, Nando, Quique Hernando, Óscar y Kiko.

Goles: 1-0 Ismael (12’), 1-1 Cobarro (16’), 2-1 Isma (18’), 3-1 Alberto (20’), 4-1 Ismael (23’), 4-2 Nando (25’), 4-3 Quique Hernando (25’), 4-4 Alan De Candia (30’), 5-4 Álex García (34’) y 5-5 Leandrinho (35’). Penaltis: 7-6.

Árbitros: Cristian Cubero y Diego Sarasúa. Amonestaron a Alberto, Pitero, Malaguti e Isma -expulsado con roja directa- por los locales y a Davilillo y Nando por los visitantes.

Pabellón Vista Alegre.