El UMA Antequera, a por otra heroicidad

¿Y por qué no? Con una indumentaria rompedora, y una ilusión desbordante, encara el Be Soccer UMA Antequera su participación en la Copa de España, que se celebrará del 9 al 12 de febrero en Granada. Se logró un billete de forma agónica, con aquel empate en Navarra, a partir de ahí no vinieron buenos resultados en Liga, pero desde el club antequerano se remarca el cambio de chip para lo que se avecina, y es una oportunidad sugerente para pelear por algo grande en la capital nazarí. Este martes se ha celebrado el Media Day habitual antes de que los malagueños partan hacia la ciudad vecina. El contendiente en cuartos será el Movistar Inter (21:30), un rival al que parece que Tete y los suyos le han tomado la matrícula, con ese duelo reciente en la Supercopa que se resolvió en penaltis favorable a los madrileños, y una victoria en el Argüelles en la primera vuelta de Liga.

"Los resultados últimos no permiten tener sensaciones buenas, pero llevamos una adrenalina, emoción y sentimiento que puede servir de punto de inflexión esta Copa para tirar para adelante con lo que nos queda. Pero llego con unas ganas e ilusión... no me habría imaginado en la vida estar aquí con el UMA, es una realidad, y ya el hecho de pensar en el jueves se me pasa el muy lento. Yo cuento con que pasamos. Si te enfrentas a Inter Movistar varias veces significa que lo estás haciendo bien, el mejor de España, junto con el Barça. Mi apuesta es que vamos a llegar a la final, luego ya a ver cómo se nos da, luego en esa final no me atrevo. Solo esperamos que venga mucha gente, que mires hacia arriba y veas tu rinconcito en la grada, solo con que estén presentes, nos dan alas a todos. Todavía me están pidiendo entradas, pero no puedo hacer nada, hasta yo se las he tenido que comprar a gente. Hay mucha ilusión", explicaba Miguel Conde, corazón y capitán de este UMA.

"Llevamos ocho jornadas sin ganar, son muchas, pero al final esto es totalmente diferente a la Liga: una competición de KO. Sabemos que es muy complicado, pero sabiendo que estamos al 200%, creo que vamos a ver un equipo muy difícil de batir. No tenemos miedo a Inter, sí respeto, sabemos que han hecho fichajes en invierno muy buenos, de mucho nivel, y sabemos que va a ser complicadísimo. Pero sabemos nuestras armas y vamos a intentar hacerles daño. La baja de Pablo es muy importante, jugaba muchos minutos y ahora hay que repartirlos, asumirlo y listo. Con Valdepeñas no fuimos inferiores, pero el gol se paga. Lo importante es estar metidos en el partido, al final son ellos los que tienen la presión. En momentos clave, hay que saber estar, el único pero que tenemos es nuestra gente joven, que no está acostumbrada a este tipo de partido. Si cometes un error, lo vas a pagar. Creo que Málaga es muy de fútbol sala, el problema es que estamos en Antequera, un poco lejos, cuesta un dinero el ir, peaje... ahora en Granada se va a demostrar que van a venir a apoyarnos. Todos son rivales complicados, muy buenos, al final nosotros somos un poco inferiores a los demás, decía Burrito.

También atendió a los medios Eloy Martínez, presidente de la entidad. "Nos consta que ha habido un buen ritmo de entradas para lo que es el sector de nuestro equipo, y me imagino que muchos irán por sus medios, pese a haber autobuses desde Antequera. Se nota el crecimiento de la masa social, estoy muy orgulloso, también el auge del fútbol sala en Málaga. Todo el mundo me lo dice, una satisfacción muy grande. La marcha de Pablo a Cartagena ha sido inesperada, nadie la esperaba, pensábamos que habría posibilidades que se marchara al final de temporada, no ahora, pero este equipo funciona como una máquina: vamos todos a una. Veo al equipo jugando con las mismas ganas y competitividad. Llegamos más maduros, con una forma de jugar más definida. Podemos ganar a cualquiera, al igual que perder, pero todos nos tienen respeto. Tete lo tiene muy claro, se trata de llegar al final con opciones de ganar. Hemos demostrado a Inter que no es fácil ganarnos, de hecho la Supercopa lo refleja bien, se han reforzado. Un partido de fútbol sala. Hemos intentado reforzar al equipo, pero teníamos poco tiempo, y la idea nuestra es encajar a alguien que siguiera con nosotros en el proyecto, no lo hemos encontrado".