El UMA Antequera recibe al Betis en el último duelo del año como local (20:30)

Un año indescriptible e inigualable está a punto de terminar. Al BeSoccer CD UMA Antequera le faltan solo dos compromisos para concretar una muy buena primera vuelta en la máxima categoría con un premio final que significaría abrir otra página histórica. Un derbi andaluz con el Real Betis en el Argüelles esteviernes 16 de diciembre (20.30 horas), el primer reto con el refuerzo de contar con el apoyo del público, y luego ya vendrá el viaje a Tudela para jugar en la cancha del Aspil-Jumpers Ribera Navarra el miércoles 21 (20.30 horas). El envite entre antequeranos y verdiblancos sirve de ejemplo para explicar el porqué de no poder bajar la guardia ni un instante. El anfitrión aspira a distanciarse de la zona de descenso y a conservar su actual posición de privilegio que le llevaría a jugar una Copa de España en 2023, mientras que el adversario que actúa de visitante pretende acabar con una mala racha y mantener más ajustada la pugna por eludir el descenso.

El Real Betis FS se proclamó campeón de Liga en 2ª División en el curso 2019/2020 y, a partir de su ascenso, está consolidándose en la élite nacional. Es cierto que su comienzo, en cuanto a resultados, no está siendo el esperado y ocupa la última plaza de la tabla. Su última victoria la consiguió ante ElPozo Murcia con una gran remontada tras tener una desventaja de dos goles en hasta tres ocasiones (7-4). Desde entonces dos empates con Valdepeñas (1-1) y Noia (2-2) y tres derrotas consecutivas ante Barça (6-3), Jaén Paraíso Interior FS (0-6) y Mallorca Palma Futsal (4-2). Los de Bruno García necesitan un marcador favorable para romper una dinámica negativa y, sobre el 40x20, se están mostrando a buen nivel y cuentan con argumentos suficientes para plantar cara a cualquiera. Piqueras aporta mucha seguridad y contundencia en el cierre, Lin y Henmi dotan de experiencia a un bloque con jóvenes talentos y Eric Pérez está siendo la referencia ofensiva con 7 tantos.

A los guerreros universitarios les faltaba por disputar un derbi andaluz y son muy conscientes de la importancia de los tres puntos en juego. “Todos tenemos ganas de que llegue el viernes. Un partido, para nuestros intereses, muy importante contra un rival como el Betis que ya está asentado en Primera. Un derbi andaluz que tiene todos los alicientes para que el Argüelles sea un fortín. Muy contento de la positividad que transmite el equipo y, más aún, de la afición que nos tiene que apoyar en un encuentro clave”. Tete, por otro lado, repasa los números como local de su plantel. “Una de las claves de la trayectoria de esta temporada está siendo el Fernando Argüelles. Un fortín para nosotros y los jugadores se lo creen y notan el respaldo de la afición. Solo haber perdido un partido en Primera después de una vuelta casi completada, ha sido posible, en gran medida, por nuestros seguidores”.

Un resultado positivo en la Ciudad de Los Dólmenes daría un impulso en la lucha por la permanencia y podría otorgar una clasificación, por primera vez, a la Copa de España. “El principal objetivo del equipo no es otro que intentar ganar el partido porque jugamos con un rival que está por debajo de nosotros, podemos marcar más distancia y ese nuestro primer pensamiento. No hay otro. Solo quedan dos jornadas y estamos entre los ocho primeros. Antes no lo queríamos pensar, pero ahora ya si ganamos, podemos hacer algo muy grande. Seguimos con los pies en el suelo, sin embargo, es un encuentro en el que está la posibilidad de hacer historia otra vez y todos lo sabemos. Esto no quita que vaya a ser muy difícil. Betis tiene un plantel espectacular con un contraste de jugadores veteranos con otros con un futuro encomiable. Perdió en su último choque en Palma y no puntuó porque jugó con uno de los equipos más en forma de la categoría”, precisa el técnico.

Los puestos en la clasificación, en lo que llevamos de campeonato liguero, no está siendo algo determinante debido a la igualdad y la poca distancia entre un equipo y otro. Cada jornada se afronta como una final en la que hay una oportunidad para ser más competitivos y superar a un oponente de calidad. “El Betis tiene 12puntos y, en esta Liga, ocupar la última plaza y la octava es casi lo mismo porque nos separan muy pocos puntos. El otro día nos fuimos al descanso con 4-0 en el marcador y, cuando nos creíamos todos que iba a ser una cómoda victoria, en la segunda parte hubo un vuelco y Levante tuvo opciones de empatarnos. Elaprendizaje que nos tenemos que llevar, es que no podemos relajarnos y hay que rematar los envites. Ganar en Primera División es muy complicado y hay que poner en valor lo que está haciendo este equipo con 5 triunfos en esta primera vuelta”, analiza Tete.