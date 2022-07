El UMA Antequera renueva a su cerrojo: Conejo

Juan Antonio Conejo Bernal (03/08/1991) renueva con el BeSoccer CD UMA Antequera su compromiso de mantener a buen recaudo la portería. En un deporte tan atractivo e intenso como el fútbol sala, todas las posiciones en las que se desenvuelven los jugadores tienen una importancia concreta, pero en especial, marca la diferencia el encargado de colocarse debajo de los tres palos. Las paradas de un guardameta sirven para mantener ventajas en el marcador, certificar victorias y decidir títulos. Ese papel lo viene desempeñando a la perfección Conejo durante muchísimos años y, en esta última temporada, supo reponerse a una lesión, recuperó su mejor nivel con el paso de los partidos y se convirtió en protagonista de la hazaña copera en la final four celebrada en el Olivo Arena de Jaén y en el play-off de ascenso a la máxima categoría.

La continuidad de Conejo en el proyecto de la entidad universitario permite a Tete contar con uno de los capitanes y con un profesional entregado que sabe de la exigencia de competir en los principales escenarios del fútbol sala nacional. Un portero de Coín con mucha agilidad, reflejos bajo palos y que ha trabajado muchísimo su juego con los pies. Este aspecto concreto le ha permitido al técnico utilizar sus incorporaciones al ataque como un recurso más para jugar en campo contrario con superioridad. En el último curso participó en 32 choques ligueros, incluyendo los 4 de la fase de ascenso, y en todas las eliminatorias de una histórica Copa del Rey en la que se alzó con la medalla de campeón y levantó el trofeo.

A la lista de renovados, en la que están los nombres de Miguel Conde y Dani Ramos, se le añade ahora el de Conejo y esta es su valoración: “Muy contento. El club ha confiado en mí y le quiero devolver la ilusión que me han transmitido. Quiero recompensarle con que el equipo se quede en Primera División por primera vez y que no bajemos otra vez. Con ganas de empezar”. El cancerbero también se acordó del mes que estuvo fuera de las pistas: “Salir de una lesión no es fácil y, al principio, no estaba a gusto conmigo mismo y no tenía buenas sensaciones en la portería. Cada día iba a mejor y hasta Navidad no terminé de encontrarme bien, lo notaba y el equipo también. Lo que quería era estar al 100% para darle confianza al míster, a los compañeros y al club. Me fui encontrando mejor, conforme pasaron los meses, y llegamos al tramo final con ilusión y ganas de afrontar tanto el play-off como la Copa”.

El regreso a la máxima categoría implica fijar un nuevo objetivo y luchar con esfuerzo y compromiso por cumplirlo en la campaña 2022/2023. "Solo le pido que haya salud, que este equipo esté unido como siempre lo ha estado y lo que quiero que pase y, esperemos que se logre, es que nos quedemos por primera vez en 1ª División una temporada más”, explica Conejo que, por otro lado, recuerda que los encuentros más importantes en los que la afición ha tenido una importancia mayúscula y, por ello, ánima a los seguidores a ir al Pabellón Fernando Argüelles: "Solo le pido que nos acompañen. Con ellos somos uno más y sumamos mucho. En Primera los partidos son muy bonitos y van a disfrutar mucho. Con su apoyo y el esfuerzo del equipo, esto lo sacamos adelante".