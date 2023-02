Al UMA Antequera se le van dos puntos (2-2)

En la Primera División hay que darle valor a cada punto por la dificultad que cuesta sumarlo. Ganar es el objetivo prioritario del BeSoccer CD UMA Antequera y, más aún jugando como local en el Argüelles, aunque no perder también es importantísimo. El empate con Noia Portus Apostoli supone estar un poco más cerca de la permanencia. La próxima semana no habrá Liga por un parón para compromisos internacionales y, a él, llega la escuadra de José Antonio Borrego “Tete” con el refuerzo de haber dejado atrás una racha negativa de resultados con la victoria en Manzanares y el 2-2 de la 21ª fecha del calendario. Los de Marlon Velasco abrieron el marcador antes del descanso con un tanto de Pirata y, en la segunda parte, Cobarro y Barona completaron la remontada (2-1) hasta que Douglas anotó el 2-2 final en una acción afortunada. Pope pudo dejar el triunfo en la Ciudad de Los Dólmenes. Su disparo, en el último minuto, se marchó muy cerca del palo.

Muchas ganas había en el vestuario local de hacer un buen partido en su cancha y poder, por fin, brindar una alegría a sus aficionados que no dejan de animar desde las gradas. En este año 2023, desde que comenzó la segunda vuelta del campeonato, no ha ganado un encuentro siendo anfitrión y, tras el reencuentro con la victoria en Manzanares, el duelo con el cuadro gallego era la oportunidad propicia para volver a sumar los tres puntos en el fortín de la Ciudad de Los Dólmenes. Desde los primeros compases se vio a un equipo que salió a presionar con muchísima intensidad en primera línea y con la intención de tener la posesión de la pelota para ser protagonista. Dani Ramos fue el primero en probar la fiabilidad bajo palos de Henrique. El remate del ala ceutí se marchó fuera por muy poco. Daniel Fernández también sacó a relucir su potente lanzamiento exterior.

En el otro lado de la pista, Chispi mantuvo el gran rendimiento que viene exhibiendo desde los últimos compromisos. El guardameta de Cartagena estuvo providencial en sus intervenciones. Sacó un zurdazo ajustadísimo de Edu Jabá y un disparo de Nico Rosa casi a bocajarro. Unos minutos más tarde, el 13 se empleó a fondo en un chut de Pirata. El jugador de la escuadra visitante sí acertó a batirle en una brillante acción personal que firmó en el minuto 16. Se marchó de Alvarito con un recorte letal y definió con mucha calidad (0-1). El desenlace del primer tiempo estuvo lleno de tensión. Tete sacó el portero-jugador en ataque intentando equilibrar el luminoso y Burrito buscó un pase interior sin encontrar a ningún destinatario dentro de la zona de castigo. Altamirano inició una rápida transición, intentando aprovechar que no había portero, y Davilillo trató de derribar al ala argentino. Los colegiados dieron continuidad a ese avance, no señalaron la infracción y hubo un tiro a portería vacía.

El lanzamiento del 7 visitante terminó por encima del travesaño, pero los árbitros señalaron la falta y provocaron las protestas del banquillo verde y del público, ya que era la sexta e implicaba un lanzamiento de 10 metros a escasos segundos de concluir los primeros 20 minutos. Edu Jabá asumió la responsabilidad y no acertó a superar a Chispi. El balón se fue fuera. El cancerbero lo celebró y los seguidores le regalaron una ovación en recompensa a su gran actuación. El 0-1, por tanto, no se modificó y los protagonistas enfilaron los vestuarios para tomarse un pequeño respiro. El técnico local analizó con sus guerreros lo sucedido sobre el 40x20 y les pidió una mayor entrega en cada lance tanto ofensivo como defensivo. Mensaje captado. Fue retomar el choque y se vio a un bloque más aguerrido y con la decisión de ir a darle la vuelta al electrónico (0-1).

Miguel avisó con uno de los latigazos que suele soltar en cada envite. Recibió un pase desde la banda y soltó un tremendo derechazo que rozó el travesaño. Cobarro no perdonó en la siguiente ofensiva. El killer de la formación universitaria fusiló la red para redondear una buena combinación del cuarteto en pista (1-1). El 12 anotó su 14ª tanto del curso y enganchó todavía más al público a la lucha por los puntos. El empate dio paso a la remontada completa. No tardó en producirse una brillante pared entre Barona y Miguel que finalizó el primer con un disparo raso (2-1). Una reacción formidable para tomar el mando del partido. Henrique evitó una mayor desventaja con dos grandes paradas. Una en una volea de Pope con la que podía haber puesto en ebullición al Argüelles y otra a Alvarito en un chut pegado al palo.

Muy cerca estuvo el 3-1. No llegó y Noia quiso zafarse la presión de los anfitriones y crear ocasiones en la zona de finalización. Pirata fue de los más desequilibrantes, pero Chispi había construido un muro bajo palos. Actuación primorosa. Utilizó las manos, los pies y su cuerpo para despejar todos los tiros que recibió a lo largo de toda la contienda. Marlon Velasco tenía preparado el juego de cinco y se encontró con la diana de Douglas (2-2) en el minuto 37. El ala brasileño tuvo mucha fortuna. Se quedó solo delante de la portería gracias a un mal control de su compañero Edu Jabá, que sin querer, le dio una asistencia. Quedaba poco para el desenlace de esta cita y los dos querían ganar, pero sin perder el punto que les otorgaba el electrónico. El preparador visitante se anticipó al local y utilizó la ofensiva con portero-jugador. Le pudo salir mal este movimiento si Pope hubiera estado más preciso.

El 4 verde completó un encuentro magnífico. Lo dio todo cada vez que saltó a la cancha y, en sus botas, tuvo el 3-2. Noia no tuvo tiempo para colocar al portero bajo palos y otros dos jugadores tuvieron que tratar de proteger la meta en el disparo de Pope. Lo quiso ajustar tanto que acabó rozando el palo. Una lástima. Ahí pudo estar el ansiado y perseguido primer triunfo en el Argüelles en la 2ª vuelta del campeonato. El BeSoccer CD UMA Antequera salvó un valioso punto ante un oponente muy correoso que venía en una destacable racha ganadora. La próxima semana no habrá ningún compromiso liguero y disfrutará de un pequeño descanso antes de medirse con dos de los colosos. El 11 de marzo con Movistar Inter FS a domicilio y el 18 en la Ciudad de Los Dólmenes con el Barça.