Último cartucho para el Marbella en San Fernando (17:00)

La tristísima realidad del Marbella hace que un equipo confeccionado para ascender a Segunda División se tenga que arremangar ahora para evitar el doble descenso. Este domingo (17:00 horas) juega en San Fernando ante el segundo clasificado del Grupo 4-A, que si gana estará con alta seguridad en la Segunda B Pro, el reto que se daba por supuesto para los blanquillos.

Pero la realidad es que el Marbella marcha octavo en el grupo 4-A, con sólo 17 puntos, a cinco de la sexta plaza que daría opción de reengancharse y que aseguraría evitar el descenso. Aun ganando los dos próximos partidos, las opciones son mínimas. "Las opciones de no jugar la fase de descenso son pocas. No podemos engañar a nadie, ni ilusionarnos con que hay muchas posibilidades", admitía José Manuel Aira, cuestionado técnico marbellí: "Todas las posibilidades que podamos encontrar dependen mucho de que nosotros hagamos nuestro trabajo, que es ir a San Fernando a por los tres puntos. Tenemos que afrontar el partido que viene, que es el más importante. Creo que al futuro hay que hacerle poco caso, porque es muy cambiante. Lo importante es el presente que es el San Fernando".

"El equipo se ha levantado bien y lo veo enchufado, con energía, con fuerza y con ganas de ir a San Fernando a hacer un buen partido. Es nuestra responsabilidad. No creo en conjuras. A mí me da fuerza, y me deja tranquilo, ver como se comporta el equipo en el día a día. Ver cómo el equipo trabaja y cree; y eso a un cuerpo técnico le da tranquilidad y mucha fuerza", proseguía el técnico del equipo marbellí, que asegura que "tengo la misma fuerza y la misma ilusión que me trajo a Marbella".

Alfred Planas será baja por unas molestias en el pubis. Del San Fernando Aira destacó que "es un equipo al que le costó coger el ritmo de competición y cuya mayor virtud es la eficacia que tienen en las dos áreas. Hacen goles y es difícil que encajen. Tiene talento y creatividad en la parte ofensiva".

Con la relajación de algunas medidas por el descenso en el número de contagios, habrá 800 espectadores en Bahía Sur para este partido, algo que dará más ambiente en el feudo isleño. Jovan Stankovic, aquel zurdo serbio que destacara en el gran Mallorca de Héctor Cúper y Luis Aragonés, es el técnico del equipo isleño. Cumplirá su segundo partido de sanción y es la única baja del San Fernando Club Deportivo. Recupera a Gabi Ramos, Raúl Palma y Biabiany y también puede contar con Varela, que se retiró lesionado en el último partido.

"El Marbella es un equipazo, que está en horas bajas, pero tiene una de las mejores plantillas no sólo de nuestro grupo sino de toda la Segunda B. No viene cualquier equipo y por eso debemos tener muchísimo cuidado. La clasificación no dice nada y sabemos que si queremos ganar el domingo, al igual que cualquier otro domingo, tendremos que estar centrados al 100%. Si te relajas un pelín nos pasará como ante el Cádiz B, Marino y Las Palmas aquí en nuestro campo, pero los jugadores saben que se juegan la vida en este partido y ahí los entrenadores no tienen mucho que decirles. Vi sus caras después del empate en La Línea, que era bueno porque perdiendo nos metíamos en problemas, y esta semana he visto las muchísimas ganas que tienen", decía Stankovic sobre su rival marbellí, al tiempo que celebraba la presencia de 800 espectadores en las gradas: "Gracias a Dios vienen otra vez los aficionados en el momento más importante del San Fernando en el último año y por ello les pido, por favor, que apoyen al equipo porque no será un partido fácil y nos jugamos la vida".