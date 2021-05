La figura de Diego Carrasco estaba presente en el triunfo del Rincón Fertilidad en Zagreb, un triunfo que corona una temporada inolvidable, quizá irrepetible, con los títulos de Copa, Supercopa y EHF Cup. Desde el bocinazo final corría la alegría en la expedición en la capital croata, aunque había tiempo para explicar las sensaciones de lo que había pasado en el 40x20 durante 60 minutos agónicos. Todas las protagonistas tenían en mente al gurú, fallecido en 2019.

La capitana, Sole López, realizó un partido sensacional, tirando del equipo con los cuatro primeros goles. Acabaría con siete, como máxima realizadora de un partido en el que se notó su experiencia en los grandes acontecimientos. "La verdad es que, siendo sincera, aun con la alegría del partido, no hemos estado bien desde el primer momento. Nos hemos complicado al final de la primera parte y parte del segundo. Pero nos hemos agarrado, hemos mantenido esa ventaja y con mucho sufrimiento, así sabe mejor", decía la extremo izquierdo malagueña, que tenía en la cabeza a quién se lo dedicaba: "Me acuerdo de Diego, de Pepa, de mi familia, de toda la afición malagueña que está siempre ahí. Es una pena que no hayan podido disfrutar aquí, pero están en la distancia. Va por Málaga, Andalucía, España. Va por Diego, como siempre".

"Ha sido un partido durísimo, sabíamos que iba a ser muy complicado, pero nos ha costado asentarnos de manera defensiva en el encuentro", explicaba Silvia Arderíus, clave en los minutos finales con dos goles de etiqueta negra, de mucha calidad: "Hemos estado casi todo el encuentro detrás de ellas, esperábamos mucho, nos quedábamos enganchadas en los cruces y metían goles. Pero ha sido una demostración de raza, de garra, del equipo. Se ha sacado jugando mal, se ha sacado por carácter. Me acuerdo de mi familia, del equipo, hemos sufrido mucho, venimos de una época dura, esos éxitos hacen que tengamos más ganas de trabajar y rubrica lo que hemos hecho todo el año".

Por último, hablaba Merche Castellanos, un muro increíble que ha sido pieza clave en los títulos del equipo esta temporada. En su primer año, ha llegado y ha elevado el nivel. "En la primera parte se nos han ido, en la segunda se ha defendido mucho mejor, se han tenido las ideas más claras. Estamos muy contentas. Esto va por la familia y para el público de Málaga, que no ha podido estar aquí. Ojalá se pueda repetir, pero hay que ir a más. Va a ser difícil, pero el año que viene se intentará", decía la meta de Ciudad Real.