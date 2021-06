El Vélez ficha a Miguel Beas como entrenador

El Vélez desveló quién será el entrenador para la próxima temporada, la ilusionante en la Segunda RFEF. Después de prescindir de Juan Carlos Gómez, con el que se consiguió el ascenso, el club axárquico ha mirado hacia Suecia, país de donde son sus responsables desde el pasado verano. Y será Miguel Beas, que dirigía en la Segunda División del país escandinavo, quien lidere el proyecto.

"Un mes extenso en el proceso de selección ha llegado a su fin y hemos decidido y acordado con el entrenador del Vélez C.F. temporada 2021/22. Ha habido un gran interés en el puesto, lo que lo ha hecho más fácil pero al mismo tiempo más difícil, ya que ha habido muchos candidatos excelentes para elegir", decía el club veleño en un comunicado.

"Estamos encantados de presentar a Miguel Beas como nuestro nuevo entrenador. Miguel ha sido uno de los mejores candidatos desde la primera conexión, y algunas de las cualidades y experiencias clave que hicieron de Miguel nuestra primera elección es que tiene experiencia internacional, trabajó en muchos roles diferentes dentro de clubes profesionales, habla español e inglés con fluidez, cree altamente en el trabajo en equipo, tiene una trayectoria en Vélez-Málaga y la región, está de acuerdo con la identidad futbolística de nuestro club y cree firmemente en el desarrollo del jugador sin importar la edad del jugador", prosigue en el comunicado la entidad axárquica: "Ahora tenemos dos semanas juntos para hacer los últimos ajustes y la planificación de la pretemporada a partir del 12 de julio. Estamos llenos de ilusión y confianza en que llegaremos en muy buenas condiciones cuando la Segunda RFEF comience el 5 de septiembre”.

Miguel Ángel Beas, de 40 años, llega procedente de Örgryte IS donde estaba compitiendo en la Superettan (Segunda División de Suecia) la pasada temporada, formando parte en años anteriores a clubes tales como IF Elfsborg, Jönköpings Södra IF, BK Astrio, IFK Skövde, Málaga CF, UD Vecindario y Granada CF, entre otros, además de un paso anterior en el Vélez C.F. Fue coordinador de cantera y preparador físico en el Málaga de 2008 a 2010.

"Es un orgullo ser parte de nuevo de nuestro Vélez CF. El club está creciendo mucho y de forma muy acertada. Me llena de satisfacción liderar este crecimiento junto con la dirección deportiva. Vamos a trabajar juntos para que Vélez y la Axarquía sean un buen ejemplo en la nueva categoría", aseguraba el nuevo técnico del Vélez.