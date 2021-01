Victoria del Iberoquinoa Antequera en Zamora y empate del Trops Málaga con el Zarautz

Cara y cruz en la División de Honor Plata masculina del balonmano nacional para los equipos malagueños. Victoria capital del Iberoquinoa Antequera y empate del Trops Málaga que complica muchísimo su pase a la fae de ascenso.

Gran victoria del BM Iberoquinoa Antequera en un partido muy reñido. Los antequeranos volvieron a casa con otros dos puntos tras disputar la 13ª jornada de liga de División de Honor Plata Masculina en la pista del Zamora (21-24). Cada vez más cerca del final de esta primera fase y este resultado es vital para poder seguir en la parte alta de la clasificación y tener opciones para luchar por el ascenso. Durante los primeros minutos de la primera parte, el conjunto de Antequera se hizo con el partido y consiguió una ventaja de hasta tres goles pero los zamoranos rápidamente les plantaron cara y el encuentro se mantuvo a un nivel muy igualado hasta el minuto 30’. La segunda mitad comenzó también muy igualada pero, tras unos reajustes del cuerpo técnico en el equipo, se logró dar el empujón final que necesitaban los de Lorenzo Ruiz para resultar vencedores del partido.

Mientras, el Trops Málaga no fue capaz de sacar adelante su primer compromiso tras la reanudación liguera. El cuadro que entrena Quino Soler no pudo pasar del empate a 20 ante el Amenabar Zarautz en un partido trascendental de cara a la segunda fase de la competición, ya que los blanquiazules, encuadrados en el grupo B de División de Honor Plata, todavía tenían opciones de meterse en el pelotón de arriba, aunque las posibilidades, después del reparto de puntos, ciertamente, son ya más que mínimas por no decir imposibles.