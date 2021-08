Recepción en la alcaldía a Vodafone Giants tras ganar la Superliga de League of Legends

El club de esports Vodafone Giants ha sido recibido por el alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre, y por representantes de los grupos políticos que componen la corporación municipal tras proclamarse campeón nacional de la Superliga de League of Legends, título que los malagueños han ganado por séptima vez en su historia. La Superliga es una de las competiciones de esports más populares de Europa.Los jugadores Antonio Espinosa 'Th3Antonio', Ismael Martínez 'Miniduke', Amadeu Carvalho 'Attila', Raymond Tsang 'KaSing', Dogukan Balcı '113' y Stanimir Penchev 'Four', los técnicos Alejandro Fernández-Valdés 'Jandro' y Miguel Santos 'FearlessS' y los propietarios José R. Díaz y Virginia Calvo han visitado el Salón de los Espejos del Ayuntamiento con la copa de campeones de la Superliga, competición que en España es organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Durante la misma todos los miembros de Vodafone Giants han podido departir con De la Torre, quien ha entregado a todos los representantes del club escudos de la ciudad y una réplica de la popular Farola malagueña para todo el equipo.Vodafone Giants fue de menos a más en la pasada edición de Superliga, ya que se clasificó para 'play offs' en sexta posición con unos resultados un tanto irregulares para finalmente alzarse con la victoria en el momento decisivo. En cuartos, los gigantes vencieron a Cream Real Betis, entonces subcampeón; en semifinales, a Movistar Riders, campeón de la fase regular; y en la final, a UCAM Esports, que ese día defendía título de Superliga. Una Superliga que cayó del lado de Vodafone Giants en un gran evento celebrado en el complejo BIG C de Barcelona y que finalizó con 3-1 para los malagueños. Una Superliga que se decidió a favor del club costasoleño tras una remontada histórica con pocos precedentes en los años de vida de la competición.Los audímetros exhibieron números sobresalientes con la emisión de la final de la Superliga, ofrecida a través de la plataforma Twitch. 43.191 espectadores de media, pico de 73.596 espectadores concurrentes y alrededor 300.000 usuarios únicos suponen el récord de la competición, según ha informado Mediapro, grupo del que forma parte LVP. Estos datos mejoran las cifras de la temporada anterior y casi triplican las de hace un año. Vodafone Giants es el equipo más seguido: posee la media de espectadores más alta y sus encuentros copan casi todo el top 10 de choques más vistos.Gracias a este éxito y el buen desempeño en la campaña, Vodafone Giants competirá a partir del 30 de agosto en la European Masters, torneo que congrega a los mejores conjuntos del continente y en el que el club malacitano representará a la ciudad.José R. Díaz, CEO y propietario de Vodafone Giants, ha comentado que “nos sentimos profundamente orgullosos de ser recibidos por el alcalde de la ciudad y, sobre todo, de poder llevar y representar el nombre de Málaga allá donde vamos. Incluso la hemos lucido en nuestra camiseta, hemos ganado títulos con Málaga en la piel. El Ayuntamiento siempre ha apoyado a Giants y para nosotros es un reconocimiento a nuestra labor y también al sector de las competiciones profesionales de videojuegos el poder estar aquí. Sentimos que no hemos llegado a nuestra cima, luchamos para ser una marca reconocida a nivel internacional. No es la primera vez que venimos, espero que no sea la última. Esperamos que esta simbiosis exista siempre y colocar el nombre de Málaga en lo más alto".Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha destacado. "El mejor equipo de esports está en Málaga y este título lo reafirma. Vodafone Giants es una empresa diversa, con un gran carácter deportivo, y es bueno para una Málaga tan potente tecnológicamente tener un representante de este calibre. Ojalá sigamos llenando las vitrinas del Home of Giants de títulos. Les deseo toda la suerte en Europa. Si gana Málaga, gana Giants y si gana Giants, gana Málaga".Jandro, entrenador del equipo de League of Legends de Vodafone Giants, ha señalado que "ha sido una Superliga que hemos completado de la mejor manera con el título y nuestra presencia en este salón. Málaga nos ha acogido genial desde el primer momento y, aunque muchos no somos de aquí, la consideramos como nuestra casa. Pretendemos traer más títulos, nos sentimos muy arropados".El pasado 11 de junio, Vodafone Giants inauguró en Málaga un centro de alto nivel dedicado en pleno a los esports, Home of Giants. Estas modernas instalaciones albergan la sede del club y al mismo tiempo se erigen en un complejo pionero al sur de Europa para el desarrollo de las competiciones profesionales de videojuegos y el contacto con los fans. Este centro de esports coloca a Málaga y la Costa del Sol en el centro del mapa del gaming nacional y continental, y ratifica el compromiso de Vodafone Giants con el tejido empresarial malagueño y la generación de empleo.Vodafone Giants, fundado en Málaga en 2008, es el club de esports de referencia en España por historial y palmarés. Nadie ha ganado en tantas ocasiones el título liguero nacional de League of Legends: 7 de los 20 campeonatos disputados hasta la fecha descansan en las vitrinas de los gigantes. Vodafone Giants no solo compite en League of Legends, sino que cuenta con representantes en juegos con millones de usuarios como Valorant, Rocket League, FIFA, Tekken, Street Fighter o TFT.