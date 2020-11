El Waterpolo Málaga recibe a un Caballa inédito (16:00)

El Club Waterpolo Málaga se estrenará esta temporada como local el domingo a las 16:00 horas en el Inacua contra el CN Caballa. Se da la particularidad de que el equipo de Ceuta aún no ha jugado ningún partido de las dos jornadas disputadas hasta ahora en cumplimiento de las restricciones provocadas por la Covid-19. Por su parte, los malagueños han empezado bien la temporada -victoria y derrota- y quieren darle continuidad a su buen momento de juego. El choque no tendrá público por las restricciones de aforo actuales en la capital malacitana.