Yiyo: "Me sentí cómodo, tenía el apoyo y respaldo de mis compañeros"

Alberto Morillo Contreras “Yiyo” está inmerso en una formación vertiginosa al máximo nivel en el BeSoccer CD UMA Antequera. El joven portero malagueño recibió el premio de formar parte del primer equipo a comienzos de esta temporada 2019/2020. Un regalo que ha ido abriendo poco a poco y que le ha ayudado a dar pasos hacia adelante como jugador. Alterna partidos con el filial BeSoccer UMA Los Olivos en Tercera División con presencias regulares en las convocatorias de Manuel Luiggi Carrasco “Moli”.

El técnico malagueño cuenta con Conejo como su portero titular respaldado este por Yiyo y Juan Carlos Torres. Dos promesas convertidas en toda una realidad. Este último ha disputado ya dos choques completos ante Manzanares FS y Ciudad de Móstoles en el Argüelles más unos minutos en la pista de Rivas Futsal. Por otro lado, el caso del primero es similar. Debutó en casa en la goleada al Elche en La Ciudad de Los Dólmenes y, este pasado fin de semana, se convirtió en protagonista en la victoria ante ElPozo Ciudad de Murcia a domicilio.

Yiyo ha acumulado ya varios éxitos con la selección de fútbol sala de la UMA en Campeonatos Universitarios a nivel regional y nacional, sin embargo, destaca las dos medallas de oro en la competición europea (Coimbra 2018 y Braga 2019). Ahora ha pasado al siguiente nivel al completar una correcta actuación en Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Conejo tuvo que abandonar la pista el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia a causa de unas molestias en la espalda y el 13 asumió un papel destacado en el envite con varias paradas que fortalecieron una remontada de mérito. De un 3-0 en contra se pasó a un 4-8 a favor. El guardameta estuvo sereno en todo momento, sin dar muestras de nerviosismo, y demostró que se encuentra puliendo virtudes necesarias bajo los tres palos como reflejos, colocación, agilidad y juego de pies.

El reencuentro con el triunfo del cuadro universitario levantó la moral de un vestuario que venía trabajando duro para dejar atrás una mala racha. “Una victoria muy importante, no solo por los tres puntos, sino anímicamente para la dinámica del grupo porque nos hacía falta volver al camino del triunfo y también pude jugar muchos minutos por la lesión de Conejo y contento por ayudar al equipo a conseguir su objetivo”. Al mismo tiempo que el guardameta natural de Málaga da valor al hecho de superar a ElPozo Ciudad de Murcia en su cancha, indica sus sensaciones al participar por segunda vez en la categoría. “Por suerte me sentí cómodo, porque tenía el apoyo y respaldo de mis compañeros. Me hicieron sentir muy a gusto y también trabajamos bien para conseguir la victoria”.

La escuadra comandada por Moli pudo extraer dos aspectos muy positivos en tierras murcianas. Dejó atrás cinco jornadas sin ganar con la consecución de los tres puntos y la demostración de que cuenta con otro joven jugador que trabaja para no dejar de crecer. “Como he dicho antes, esta victoria es importante en lo anímico para empezar con una buena dinámica y lograr encadenar otro triunfo contra Ceuta en casa”.

Yiyo, por otro lado, resalta que el vestuario únicamente piensa en su siguiente oportunidad para sacar adelante una nueva cita liguera. Unión África Ceutí visita este sábado 8 de febrero, a las 17.00 horas, el Pabellón Fernando Argüelles. “Tenemos muchas ganas de volver a ganar en casa, ya que desde finales del año pasado no ganamos un partido, concretamente, desde que perdimos con Alzira. Tenemos ganas de darle una alegría a la afición y seguir sumando puntos”.