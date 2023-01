El joven malagueño Leo Zabell brilla en el arranque de la Excellence Cup de Optimist en Puerto Sherry

Con la celebración de una única prueba, dio comienzo en aguas de la bahía de Cádiz la 9ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, que reúne estos primeros días del año en Puerto Sherry en torno a 200 regatistas de ocho comunidades autónomas y cinco países. La del estreno ha sido una jornada muy difícil, marcada por los chubascos intermitentes y vientos de 8 nudos de máxima, que comenzaba poco antes de las dos de la tarde con la salida del primero de los dos grupos en los que se divide la numerosa flota.

Después de la primera prueba en la que se empleaba casi una hora, el comité de regatas se veía obligado a parar máquinas y esperar a que el poco viento existente se decidiera por una dirección, algo que finalmente no ocurría obligando a dar por concluida la jornada a punto de dar las cuatro y media de la tarde. Habrá que esperar por tanto para ver más competición, pero aun a falta de pruebas, si algo queda claro ya en los comienzos es que la regata no tendrá un desenlace fácil, entre una flota donde abundan los favoritos y los que sin serlo a priori y en un día tan técnico como el de hoy, han aprovechado el más mínimo fallo de los rivales para destacar.

En ambos grupos los primeros líderes son visitantes, el regatista de Hondarribia Iñigo Jáuregui en su flota y el gallego Bruno Iglesias en la suya. Ambos comparten liderato en la clasificación, con los segundos puestos a manos de la joven del RCMT Punta Umbría y campeona de España Sub 13, Mar Infante, y el suizo Eivinn Lofterod. Con dos terceros cada uno, les siguen el regatista del CN Sevilla, Miguel Ángel Cervantes, y el joven integrante del equipo del RCMT Punta Umbría, Sergio Manceras. Los cuartos puestos han sido para el balear Xuacu García y el andaluz del CNM Benalmádena, Leo Zabell, y cerrando este primer top5, Nacho Fernández del CN Puerto Sherry con otra actuación brillante entre los anfitriones y la cántabra Laura Angulo.

Por categorías, Iñigo Jauregui y Mar Infante se ponen por delante en Sub 16, mientras el sevillano Cervantes y Laura Angulo se cuelan entre los mayores para ser los primeros Sub 13. Entre los más pequeños de la flota, hoy destacan Lidia Hernández del CAND de Chipiona, primera Sub 11, y entre los niños Raúl Gutiérrez del RCN de Algeciras.

Tras la regata todos disfrutaban de una comida marinera en las instalaciones del CN Puerto Sherry, bien merecida para reponer fuerzas de cara a mañana, segundo día de regatas que comenzará a las 12:00 horas con un parte del que desaparecen las lluvias y se anuncian vientos de 10 nudos de intensidad media.

La 9ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist es una regata organizada por el CN Puerto Sherry en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).