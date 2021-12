Otra acción solidaria del CB Marbella

El CB Marbella sigue trabajando tanto dentro como fuera de la pista para que la ciudad de Marbella siga siendo un referente a nivel nacional. Tras la acción social en favor de la Fundación Cesare Scariolo el pasado mes de octubre para la concienciación de la lucha contra el cáncer de mama, ahora que llegan las fechas navideñas el club azulón se une a Cruz Roja para llegar hasta los más necesitados.

Una temporada más el club marbellero desarrollará su campaña Una entrada, un juguete, con la que pretende recoger el mayor número de juguetes para que aquellas familias que no tengan recursos económicos suficientes puedan llevar a su árbol de navidad algún regalo para los más pequeños de la casa. Es por eso que gracias a la campaña de Cruz Roja Juventud Sus derechos en juego para el próximo sábado 18 de diciembre la entrada para el partido ante Grupo Alega Cantabria, que se jugará en el Pabellón Carlos Cabezas a las 18:00 horas, costará un juguete que tendrá que ser nuevo, no bélico y no sexista. Igualmente, aunque los abonados de la temporada tienen reservadas sus localidades, se les anima a que participen de la misma manera en una nueva iniciativa que el club pondrá en marcha junto a la Fundación Unidos por el Deporte.

No es la primera vez que el CB Marbella se une a las acciones sociales que se desarrollan en la ciudad, ya que en años anteriores se hicieron distintas campañas para recoger alimentos no perecederos durante los partidos del primero equipo y se participó en la Gran Recogida de Bancosol en varios supermercados de la ciudad con algunos equipos de la base del club.

Así, este acuerdo se presentará ante los medios de comunicación la semana que viene en una rueda de prensa en la que se explicarán todos los detalles de dicha campaña por parte del CB Marbella y de Cruz Roja, y es que una vez más el club decano de la provincia de Málaga quiere aportar su granito de arena para que todos aquellos que lo necesiten tengan unas navidades dignas y alegres.