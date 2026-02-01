Alcaraz a Nadal: "Es un honor que estés viéndome jugar"

Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia, que ya tiene todos los títulos del Grand Slam, emocionado y feliz, agradeció a Rafael Nadal, el otro español que ganó el título en Melbourne, dos veces, hoy en el palco, haber sido testigo de su éxito ante el serbio Novak Djokovic.

"Para mí es un poco raro ver a Rafa aquí, es la primera vez que me ve desde que soy profesional, aunque se que me veías cuando tenía 14 o 15 años", dijo sobre la pista. "Ha sido un honor verte durante los años, y ahora, que tú estés aquí viéndome jugar, es un honor", indicó el campeón del Abierto de Australia por primera vez, que también tuvo palabras de reconocimiento a su rival.

"Primero quiero hablar de Novak, merece una ovación, por supuesto. Lo que haces es muy inspirador, no solo para los jugadores, atletas, para mí, todo el mundo, poniendo trabajo duro todos los días. Disfruto tanto al verte jugar.... Y muchas gracias por lo que haces, es muy inspirador", dijo Alcaraz en primer lugar.

Después tuvo palabras para su equipo. "Mi equipo en esa esquina, creo que nadie sabe lo duro que he trabajado para lograr este torneo, he perseguido este momento tanto… ".

"Hemos hecho el trabajo correcto, me habéis empujado para hacer lo que tenía que hacer y ahora tengo este trofeo, que es vuestro también", añadió al palco de su equipo y familia, por primera vez sin Juan Carlos Ferrero.

"A todo el mundo que ha hecho esto posible. Cada año haciéndome sentir cómodo, y muchas gracias por todo lo que hacéis por los jugadores. Estoy muy contento de venir cada año y es un honor. Recibo tanto amor, apoyo... no solo en el juego, sino cada vez que vengo aquí a practicar. Os quiero dar las gracias por empujarme en los momentos duros en los partidos. No puedo esperar para regresar el año que viene"