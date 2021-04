Álex Ruiz pierde la final en Alicante

No pudo ser, por segunda vez. Se le sigue resistiendo un título a Álex Ruiz, que disputó las dos finales de los dos torneos que van en esta nueva temporada del World Padel Tour. El alhaurino, junto con Franco Stupaczuk, perdió la final frente a Juan Lebrón y Ale Galán (6-0, 6-4), que estuvieron inabordables en el Estrella Damm Alicante Open 2021. Es el primer trofeo del curso para el gaditano y el madrileño, que son la pareja número uno del circuito masculino. Ambos mostraron una versión más sólida que en los cuartos de final en Madrid, donde el malagueño y el argentino los dejaron atrás.

Lebrón y Galán ya habían avisado el sábado tras arrollar a Chingotto y Tello, otros de los grandes aspirantes. Y salieron con el pie a fondo también en la final. En menos de 15 minutos ya dominaban por 3-0 tras romper el primer saque de sus rivales. Y no aflojaron. Los dos gobernaban con muchísima autoridad y se mostraban inabordables en el 40x20. El malagueño, sobre el que recaía un importante volumen de juego, no encontraba sensaciones y acumulaba varios errores no forzados. No hubo mucho tiempo para la reacción cuando Ruiz y Stupa ya habían perdido el primer set por 6-0.

Cambió el decorado nada más empezar la segunda manga. El alhaurino, pupilo de Jorge Cárdenas, tenía dos bolas de rotura, pero ambas se iban al limbo. Las dos únicas balas que tuvieron fueron disparos al aire y lo terminaron pagando. Las dos parejas conservaron su saque, a pesar de salvar algún punto de oro, hasta el décimo juego Con 5-4 a favor de Lebrón y Galán, los números uno sacaron el colmillo para hacer un break y ganar el partido en una hora y 11 minutos. Una exhibición de pádel para sumar el primer título de la temporada.

La derrota no debe ocultar las buenas conclusiones con las que se marchan Álex Ruiz y Stupa de Alicante. Han vuelto a confirmar que están para pelear por los títulos y en este torneo pasaron por encima de Sanyo Gutiérrez y Fernando Belasteguín, demostrando su gran momento de forma y anímico. Ya ganaron a las tres mejores parejas del mundo, lo que es un dato tremendo. Tienen mimbres para estar muy arriba y son los que sumaron más puntos en este 2021 con dos finales.

"Dicen que las finales las pierden quien la juega, pero ese es un discurso que no aplica en este equipo. Queremos ganar y nos vamos a seguir vaciando en cada partido para conseguirlo. ¡Enhorabuena a los ganadores! ¡Vamos equipo! No perdamos nunca nuestra sonrisa", escribía el malagueño minutos después en redes sociales. Vigo es el siguiente desafío, donde el listón estará muy alto.