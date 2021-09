Álex Ruiz levanta su primer título World Padel Tour en Italia

Álex Ruiz ya tiene su primer título World Padel Tour. El malagueño se proclamó campeón del Sardegna Open después de imponerse a Martín Di Nenno y Paquito Navarro (2-6, 6-7). Tras Madrid y Alicante era la tercera final para el alhaurino, que está completando una gran temporada junto al argentino Franco Stupaczuk. Ahora ya tiene la guinda, el premio a toda una trayectoria de sacrificio y superación. Italia lo elevó al siguiente peldaño. Le ayudará a comprimir la Race 2021, donde es séptima pareja. Y, sin tiempo para descansar, esta semana afronta el Estrella Damm Barcelona Master 2021.

El primer set, al menos en el marcador, fue más plácido. Ruiz y Stupa estuvieron más acertados en los momentos acertados y pudieron cerrar la manga en un cómodo 2-6. La segunda parecía que iba igual. Con un 2-6 Di Nenno y Paquito, competidores por naturaleza, se levantaron. No pudo conservar su saque Stupa y los rivales consiguieron igualar a cinco. Sí ganó su servicio el alhaurino, aunque con punto de oro, lo que les aseguraba el tie break. Al que se llegó. Tras empezar 2-0, los finalmente campeones pegaron un acelerón para llevarse el partido y el título.

Estaba emocionado Álex Ruiz, casi con lágrimas en los ojos. "Me acuerdo de tanta gente que no puedo hablar. Sólo recuerdo mi familia, padre, madre, hermano y hermana. Ellos son los que están siempre, desde chiquito apoyándome. Al equipo, a Carlos Pozzoni, a mi compañero, increíble la semana que ha hecho. Muy contento con el trabajo que hemos hecho y venimos haciendo. Aunque hayamos perdido partido siempre hemos estado al pie del cañón. Muy felices de este título, a seguir trabajando porque queda mucho año", aseguraba el jugador: "Los malagueños son increíbles, este título va por ellos porque la verdad es que el apoyo que recibo de ellos es impresionante". "Quiero felicitarlo, se ha marcado un torneazo. Me supo acompañar en algunos momentos que me faltaba un poquito el aire. Ha tirado del carro", le dedicaba su compañero Stupa. Un título, lo especial del primer título.