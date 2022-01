Atropellan a Miguel Solís, el malagueño que hizo el Everesting

Hace algo más de dos años tuvo una dura experiencia, que ahora, de otra manera, se vuelve a repetir. Miguel Solís fue atropellado el martes pasado por un coche en Vélez-Málaga cuando estaba en una de sus rutas. El malagueño es conocido por hacer un Everesting, un reto conocido en el mundillo y que en su caso hizo en La Fuente de la Reina. Subió 10 veces hasta completar 8.850 metros de altitud, en un desafío que se marcó para reivindicar la seguridad vial. Casualidades del destino, él ha vuelto a sufrir un nuevo percance.

Sucedió en el municipio malagueño cuando un vehículo estacionado se incorporó a la carretera y Miguel estaba justo en paralelo a él. Al querer hacer un cambio de sentido se lo llevó por delante, impacto con la parte delantera y salió despedido. Como resultado, tiene una clavícula fracturada, algunas costillas dañadas y varias heridas por el cuerpo producto de la fuerte caída al suelo. "Somos personas, vamos andando por la calle o en una bicicleta y la vida se puede ir por un vehículo que te atropella", reflexionaba en este periódico hace unas semanas.

"Me llamó la atención que había mucho tráfico, suele haber menos a esa hora. Mi sorpresa fue que un coche aparcado en el mismo sentido sale del estacionamiento, como lo veo intento adelantarlo para evitar chocar contra él. Pero esta persona gira 180 grados y me fue imposible esquivarlo. Me golpeó y salí volando por encima del capó", cuenta el protagonista, con la voz fatigada porque asegura que ya ha intentado hacer rodillo: "Es un poco difícil de aceptar. En el aire antes de caer pensaba que no podía ser. Tengo impotencia porque todos los accidentes que he tenido no han sido por mi culpa. Tengo la sensación de estar vendido, da igual el cuidado que tengas o las medidas que pongas".

Miguel se encuentra esperando una operación que ya se ha retrasado. Este viernes será la prueba de la anestesia y a principios de la siguiente semana será operado. "Me encanta el ciclismo, es mi pasión, mi medio de vida. Estoy deseando que me operen y montar en bici de nuevo", asegura el ciclista malagueño, con actitud positiva. Pese a todo, su cabeza piensa en seguir reivindicando la seguridad vial. Otro accidente que no va a parar a Solís.