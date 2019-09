Azahara Muñoz gana la Solheim Cup con Europa

La veterana noruega Suzann Pettersen dio el punto decisivo a Europa sobre Estados Unidos (14,5 a 13,5) en la en la Copa Solheim de golf, que enfrenta a las representaciones femeninas del Viejo y el Nuevo Continente, en edición disputada en Gleneagles (Escocia). Triunfo importante para la malagueña Azahara Muñoz, que contribuyó de manera trascendente a esta victoria.

Sobre un campo diseñado por Jack Nicklaus, y que vivió los dos primeros jornadas con condiciones adversas climatológicas, la última jornada tuvo buena climatología e inició en total igualdad (8-8). Y las jugadoras europeas de Catriona Matthew en los doce enfrentamientos individuales se llevaron el trofeo, con seis triunfos y un empate. En ellos, Pettersen, de 38 años, número 635 mundial, y que apenas había jugado en los últimos torneos, lo que ponía en duda su convocatoria para el combinado europeo, se convirtió en la estrella de una edición que devuelve la Copa a Europa, que la ha conquistado por sexta vez (nueve los Estados Unidos), la última en 2013, diputada en Colorado.

La noruega lo hizo de la forma más despiadada para una representación estadounidense que ya se veía con el trofeo el liza, pues a falta de dos partidos dominaba por 13,5 a 11,5 (el empate les servía para revalidar el título por ser la vigente campeona). Pero en los dos últimos partidos todo cambió: primero, la inglesa Bronte Law le ganó el hoyo 16 a la estadounidense Ally McDonald, con lo que se ponía con uno de ventaja en favor de la europea; y Pettersen, en el 17, mantenía la igualdad frente a Marina Alex. Y, luego, llegó el festival europeo: Law se impuso en el 17 a McDonald, poniendo ventaja de dos hoyos, lo que hacía ya innecesario jugarse el 18; y Pettersen, en el último hoyo, hacía magia en su tercer golpe, dejando la bola a poco más de metro y medio de la bandera.

Alex respondió también con un buen golpe, pero dejando la bola a unos dos metros y medio del hoyo. La Copa Solheim, tras 28 partidos, se iba a decidir en dos golpes. Ahí la veteranía y serenidad de Pettersen superó a una Alex que no pudo soportar la presión y falló el putt decisivo. En cambio, la noruega, acertó; y llevó el éxtasis al combinado europeo, al aficionado presente. En el último suspiro, cuando parecía imposible, con remontada, Pettersen dio a Europa el punto 14,5. En su octava presencia en la Solheim, donde empezó en 2002, fue la heroína.

Fue la guinda a una jornada, en la que la representación española tuvo la de cal y la de arena, pues Carlota Ciganda se impuso a Danielle Kang, mientras que la malagueña Azahara Muñoz cedió ante Angel Yin. Carlota y Azahara, en los tres días de su cuarta presencia en la competición, contribuyeron de buena forma para el triunfo, dado 3,5 puntos a Europa: la navarra con 1 punto; la malagueña con 2.5.

Thank you @VisitScotGolf for staging an incredible #SolheimCup, to our founding partner @PingTour, our global partners @ASInvestments and @ROLEX, to @GleneaglesGolf for providing the perfect stage, and to @LETgolf and @LPGA 🙌 pic.twitter.com/ni2zRhsnvq