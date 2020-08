Balance positivo para Quintero tras trabajar en Sierra Nevada

El malagueño Damián Quintero, líder de la clasificación mundial de katas, consideró este lunes que ha ganado "tono físico y técnico" en la concentración de dos semanas en Sierra Nevada que la selección española concluyó el domingo, aunque añora los torneos internacionales porque "el deportista se nutre no solo de los entrenamientos, sino también de la competición". "En Sierra Nevada siempre cuesta por la altitud y esta vez llegaba más fuera de forma física, aunque mentalmente con muchas ganas", comentó Quintero, de regreso ya en Madrid.

"Acabé un poco quemado después del confinamiento y de los primeros entrenamientos en el CAR de Madrid y en las vacaciones no hice nada, solo relajarme y estar con la familia", indicó el karateca malagueño, que el 1 de agosto empezó los entrenamientos telemáticos con el seleccionador Jesús del Moral y del 17 al 29 se concentró en Sierra Nevada junto a este, a la otra española clasificada para los Juegos de Tokio, Sandra Sánchez, y los equipos A y B de katas a las órdenes de Francisco Salazar. "Hemos hecho algún control interno, tipo competición, y ahí te das cuenta de que cuando quieres hacer un kata completo notas la tensión y el esfuerzo. Pero tenemos tiempo para trabajar con calma", dijo Quintero a Efe.

Con el calendario internacional de 2020 cancelado, la Federación Mundial ha elaborado un programa provisional para 2021 que empezaría en febrero con una Premier League en Portugal. "En España se espera hacer algo a nivel nacional en octubre", comentó Quintero. "A ver cómo lo hacen con el kumite (modalidad de combate). Se habla de algún tipo de máscara, no sé. El kata (sin contacto) se podría disputar sin problema, pero las dos modalidades del kárate han ido siempre de la mano y no sería lógico separarlas", afirmó el líder mundial.

"Por un lado estoy muy tranquilo al estar clasificado para los Juegos de Tokio, eso no me lo quita nadie, pero el deportista se nutre no solo de los entrenamientos, también de la competición, y llevamos seis meses sin ella. Los test internacionales nos hacen falta", aseguró Quintero. "Ahora la motivación es ponerme en forma en septiembre, pero si alcanzo ahí un pico, ¿lo siguiente, qué? Queda un año, pero no podemos relajarnos", advirtió. Ante los diez meses de espera para la cita olímpica, el seleccionador Jesús del Moral está, dijo Quintero, "tranquilo, pero dándonos caña igual". "Tiene más tiempo, pero a cambio debe trabajar para que mantengamos la motivación, innovar para que no nos aburramos. En ese sentido, Jesús es un 'megacrack', siempre está inventando cosas nuevas", afirmó su pupilo.

Antes de viajar a Sierra Nevada, a los miembros de la selección de katas les hicieron un cuestionario para detectar posibles casos de coronavirus, aunque no una PCR, y en Sierra Nevada las medidas higiénico-sanitarias fueron muy estrictas, "con turnos para comer, la misma mesa siempre para el mismo grupo, nada de sobremesa, aforo limitado en la cafetería... todo muy controlado". Este martes, la selección regresa al CAR de Madrid para unos test de potencia y desde el miércoles trabajarán ya en su habitual sesión doble. "En Madrid son 300 becas de interno en la Residencia Blume, todos venimos de fuera, a ver qué tal", expresó Quintero.