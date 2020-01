Bombazo en el Marbella: ficha a Esteban Granero

El Marbella Fútbol Club ha llegado a un acuerdo con el jugador Esteban Granero, quien quedará vinculado a la entidad lo que queda de la presente temporada y la siguiente, hasta el 30 de junio de 2021, a expensas del pertinente reconocimiento médico. Se desvinculó de mutuo acuerdo con el Espanyol, con el que le quedaban seis meses de contrato asegurado. Un bombazo a horas de que se cierre el mercado de fichajes con el desembarco de un futbolista de rango superior. Un fichaje inimaginable, pero que se ha hecho realidad y que dispara las expectativas de un equipo malagueño que marcha lanzado en Segunda B. Un movimiento mediático y que ha tenido un gran revuelo a nivel nacional.

El centrocampista madrileño se une al ambicioso proyecto del Marbella avalado por una trayectoria profesional de mucho impacto. Campeón de Liga y Copa del Rey con el Real Madrid, el madrileño ha sido uno de los capitanes del Espanyol durante estas dos últimas temporadas. Además, El Pirata ha jugado en otros clubes de élite como Getafe, Queens Park Rangers y Real Sociedad.

Una apuesta decidida del equipo blanquillo por el ascenso a LaLiga Smartbank. Un futbolista de primer nivel que se une a Juanmi Callejón, otro refuerzo de plenas garantías. El internacional español, que fue campeón de Europa sub 19 en 2006 con Gerard Piqué o Juan Mata, eleva a un nuevo nivel a un equipo que ya marcha líder del Grupo IV de Segunda División B. Precisamente los de Cubillo se colocaron el pasado fin de semana después de imponerse de forma holgada al UCAM Murcia. Ahora, con el mercado en sus últimas horas, reciben un nuevo espaldarazo desde la zona noble del club.

El movimiento da alcance de la ambición del Marbella en esta campaña, de donde quiere poner su techo. Para contextualizar en su justa medida, es un futbolista que no podría adquirir el primer equipo de la provincia, el Málaga, en ninguno de los escenarios. Un profesional valorado, a sus 32 años, en tres millones de euros, según la página especializada en el asunto Transfermarkt. Un bombazo en toda regla para dar un paso más y que hace que las expectativas en torno al club se disparen. En teoría, no hay jugador de más calibre en la categoría.

Granero venía arrastrando molestias en la espalda y aún no había jugado ningún partido con Abelardo, tercer entrenador que pasa en este curso por el banquillo del Espanyol tras David Gallego y Pablo Machín. Se había reincorporado a los entrenamientos en esta semana. 21 choques disputó con el conjunto catalán, que vive un año complejo. Es actual colista en LaLiga Santander, lo que contrasta con su buena marcha en la Europa League, donde se medirá al Wolverhampton de Adama Traoré en dieciseisavos. Ahora llega al conjunto marbellí para subirse al tren con la segunda vuelta empezada, pero con, mínimo, 16 encuentros por disputar.

No se entiende este fichaje sin la presencia de Best of You, que se encarga de la gestión del Marbella desde la llegada a la presidencia de Zhao Zheng. La empresa lleva la representación de Granero, que curiosamente fue uno de los que mandó un cariñoso mensaje a Callejón en su presentación, y también los asuntos de Casemiro, Odriozola o Canales, entre otros. También sigue con Arbeloa o Xabi Alonso, en sus nuevas etapas fuera del césped. Desde su aterrizaje le ha dado un profundo lavado de cara al club, poniéndolo en el disparadero hacia el fútbol profesional. Ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en todas sus áreas, una profesionalización exprés. La llegada del centrocampista es el fiel ejemplo de donde se ponen las miras. El disparo es muy alto y hay una figura clave, Óscar Ribot, CEO de la empresa de representación.