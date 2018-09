"Hay muy buen rollo en el equipo"

"Vengo con mucha entrega y voy a entrenarme al máximo", declara el nuevo pívot del UMA Antequera. Desde tierras italianas, Saura llega a Málaga manteniendo el discurso de Moli: "Vamos a darlo todo en la pista para lograr el objetivo que es mantenernos". Además, el jugador quiso añadir que "si puede llegar algo más bienvenido sea". Es uno de los jugadores más jóvenes del equipo y también alterna la vida de futbolista con la del estudiante. "Cuando me fui a Italia los dejé un poco de lado. Me cuesta bastante por eso de los entrenamientos por la mañana y por la tarde. Quieras que no, no es lo mismo que alguien que se dedique solo a estudiar o solo a jugar. Para los que compaginamos trabajo y fútbol sala es bastante complicado", confesaba el pívot.

La llegada al club de Alberto Saura fue positiva para el y afirma sentirse bien en el vestuario: "Hay algo diferente en este vestuario. Hay muy buen rollo. En otros vestuarios hay como grupillos o gente que va cada uno por su bola pero aquí es lo contrario. Desayunamos juntos, hablamos de nuestras cosas y hay muy buen rollo". Quizás, eso es lo más importante en un equipo, la unión.

Por otra parte, no le supone ninguna presión llegar al equipo e intentar mantener en Primera División. Jugar con presión es un punto en contra y el jugador del UMA lo sabe. "La presión se la pone cada uno en sí mismo", asiente. "Nosotros somos chavales que vamos a intentar salvarnos y hacerlo lo mejor que podamos y creo que juntos vamos lograr el objetivo sin ninguna presión", prosigue.

Sobre el Jaén, Saura lo tiene claro: "Para mí es uno de los cinco o seis mejores de la Liga. Este año ha perdido a tres o cuatro de sus mejores jugadores pero es un equipo muy bien trabajado que tiene una buena estructura".