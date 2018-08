Dos buenas apuestas

El Marbella presentó ayer a los jóvenes Rafa Muñoz y Lamine N'Diaye, dos nuevos fichajes que se unen a la plantilla del club blanquillo para afrontar la nueva temporada.

Muñoz llega procedente del filial del Atlético de Madrid. Su fichaje por el Marbella se vio alargó más de la cuenta por la espera de una oferta de categoría superior. Pero finalmente accede al club presidido por Alexander Grinberg. "El Marbella estaba interesado en mí desde primera hora y tenía que devolverle ese cariño", explicaba el malagueño. Muñoz puede jugar tanto en el lateral derecho como en el eje de la defensa. "Llego al Marbella con muchas ganas de comenzar esta etapa y de darle todas mis virtudes al equipo", concluyó el costasoleño.

En cuanto al italiano, de origen senegalés, será uno de los jugadores de la categoría sub 23 del club blanquillo. "Estoy muy contento de estar aquí y tener esta oportunidad para demostrar lo que puedo hacer en el campo", explicaba N'Diaye. Éste puede jugar tanto en el centro del campo como en cualquiera de los dos extremos. "Donde me pongan, yo juego", afirmaba el nuevo fichaje, que también mostró su satisfacción con los compañeros del equipo: "Me he encontrado con un gran vestuario que me ha ayudado a hablar español".

El presidente del club, Alexander Grinberg, expresó su optimismo con los dos nuevas piezas: "Presentamos a dos jugadores jóvenes que seguro que van a darle mucha fuerza al equipo". La misma satisfacción con ambos mostró el secretario técnico del equipo, Antonio Ruiz Padial: "Con estos fichajes firmamos juventud y ganas de crecer".