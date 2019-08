En busca de la primera victoria

Regresa la competición al Lorenzo Cuevas. El Marbella se estrena en casa en la segunda jornada del campeonato nacional recibiendo a un recién ascendido, el Villarrobledo el domingo 1 de septiembre a las 11:00 horas.

Los hombres de David García Cubillo vienen de empatar in extremis con el Talavera en el debut liguero de la pasada semana. Al conjunto blanquillo le costó arrancar ante los toledanos y lo pagaron en la primera parte. En un partido donde el gran protagonista fue el mal estado del césped de El Prado, los locales se adelantaron muy pronto gracias a un gol de Zamorano, de penalti. La segunda mitad fue un monólogo de los de Cubillo, propiciado sobre todo por la entrada al terreno de juego de Juergen y Añón, que cambiaron la dinámica del juego marbellí. En la recta final del choque, el capitán, Saúl se anticipó a la zaga rival y mandó al fondo de la portería el balón que le sirvió Añón. Salvaron un punto los blanquilllos, que ante su afición serán más ambiciosos. En esa línea se mueve su entrenador, David Cubillo:“el equipo tiene una ilusión tremenda por volver a jugar en casa. Hay que empezar a hacer del Lorenzo Cuevas un fortín donde se escapen pocos puntos”. El técnico blanquillo se mostró confiado en la previa y echó la mirada atrás. “La línea es que todas las cosas buenas que hicimos el año pasado mantenerlas, y las que no hacíamos tan bien, mejorarlas”, declaró.

El que vuelve a ser uno de los descartes es Javi López. El que fuera futbolista de El Palo la pasada campaña sifue recuperándose de su lesión, aunque desde el cuerpo técnico “esperamos que entrene con el grupo el miércoles”. Además, Lolo Pavón, Óscar García y Juergen aún tienen golpes del último partido y “habrá que esperar al último entrenamiento de mañana para decidir”, comentó Cubillo.

Que el Villarrobledo sea un recién ascendido no debe hacer que los jugadores del Marbella se confíen. “El favoritismo no existe”, asegura un Cubillo que se mostró respetuoso con el rival: “Ya sabemos como es la categoría, todo es muy igualado y todos somos equipos humildes. La condición de favorito no existe y es el campo el que lo determina, por lo que tenemos que hacer más méritos que el rival para ganar”. El Villarrobledo se estrenó en Segunda B perdiendo 0-2 en casa frente a la Balompédica Linense, a pesar de tener más posesión. Los goleadores del partido fueron Luisillo y Dopico.