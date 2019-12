Se busca victoria en Guipuzcoa (18:00)

Nuevo desplazamiento del CB Marbella, esta vez a Guipuzcoa, para rendir visita al líder de competición este domingo a partir de las 18:00 horas. Juaristi ISB mantiene su imbatibilidad en casa durante toda la primera vuelta, una vez que las dos derrotas que ha cosechado hasta la fecha han sido fuera de su feudo. Así, los seis partidos que ha jugado como local los ha saldado con victoria, por lo que el conjunto azulón tiene el reto de ser el primer equipo que tumba al ‘gigante’ vasco.

El equipo de Florido quizá no llega en la mejor línea de resultados, pero las sensaciones son buenas de cara al sprint final de esta primera fase de LEB Plata. Aunque último en la clasificación, el estar prácticamente igualado con hasta cuatro equipos y a una victoria de otros dos da tranquilidad a un plantel que sigue creciendo semana tras semana. La última derrota ante CB Clavijo empaña quizá el buen momento que atraviesa el equipo, pero tal y como explicó Javi Florido tras el partido ante los riojanos, “explicar que has defendido tan bien que solo has recibido 60 puntos pero que la victoria se ha escapado es muy difícil”. Así, los azulones tienen claro que esta es la línea de trabajo a seguir y piensan en positivo en su viaje al País Vasco.

El partido de la primera vuelta en Benahavís se saldó con una aparatosa derrota marbellí por 52-79. Los locales encajaron un revés importante en su puesta en escena, en la que no pudieron parar de ninguna de las maneras a un Juaristi ISB que ya mostró sus cartas para ser uno de los grandes del grupo. Así, y tal y como analizó Jon Vigara en la previa de esta semana, “ese partido no podemos tomarlo como referencia, ni para bien ni para mal, porque nos pilló sin la experiencia necesaria para afrontarlo. Era el debut en LEB Plata, y los nervios pasaron mucha factura. Este partido va a ser distinto”, asegura el canterano, que afirma sentirse “muy bien en el equipo, intentando aprovechar cada minuto que el entrenador me da para saltar a la pista y ayudar al equipo dando el máximo rendimiento”.

Por su parte, el debut de José Alberto Jiménez no fue el deseado, “ya que me hubiera gustado ganar ante Clavijo para que todo fuera mucho mejor, pero afrontamos la visita a Juaristi sabiendo que si hacemos las cosas bien podemos tener nuestras opciones. Son líderes y no han perdido en su pista, pero los vemos asequibles si hacemos nuestro mejor juego”.

Mención especial en el conjunto de Iñaki Jiménez a Spencer Reaves, uno de los máximos anotadores de la liga con más de 16 puntos de media. Así, Jakob Lowrance y sus 13 puntos y 5 rebotes, le hacen ser un peligro constante en la pintura, al igual que Jahvaughn Powell (12,5 ppp). Su plantilla es de las más competitivas de la categoría, juntando nombres de la experiencia de Beñat Hevia, Xabi Beraza, Antonio Dziuba, Iker Salazar o Ibón Guridi.

La expedición azulona marchará el sábado a las 07:30 de la mañana hacia Azpeitia, para hacer noche en la localidad y entrenar a las 12:00 del domingo en el polideportivo Municipal de Azpeitia. El encuentro se desarrollará a partir de las 18:00 horas, estando la vuelta programada a las 20:30 horas, con llegada en la mañana del lunes a la Costa del Sol.