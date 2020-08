Las camisetas del Marbella 2020/21.

El Marbella Fútbol Club presentó las nuevas equipaciones oficiales Adidas de la temporada 2020-2021 en el espectacular Espigón de Levante de Puerto Banús. El acto fue presentado por el periodista Tomás Guasch y comenzó de manera muy original con las nuevas elásticas femeninas patrocinadas por el flamante sponsor Women’secret.

"En nuestra casa también empezamos a soñar en grande hace muchos años", señaló Carmen Wandelmer, Area Manager de la zona de Women’secret. Además, destacó que es el "primer patrocinio de la firma española con un club de fútbol". Para presentar las camisetas, la capitana del Senior Femenino, Saray Yagüe, posó con una indumentaria blanca con tonos azules y el nuevo fichaje, Carmen Gómez, lo hizo con la segunda equipación negra.

Óscar Ribot, CEO de Best Of You, reafirmó el compromiso del Marbella F.C con marcas tan prestigiosas como Adidas y Women’secret. Esteban Granero lució la primera camiseta blanca con ribetes azul oscuro. "Personalmente para mí era muy especial vestir esta camiseta. Vamos a por grandes retos esta temporada", dijo el ‘Pirata’.

El capitán Javier Añón, recién renovado, vistió la segunda equipación que causó gran sensación: color rosa con motivos en tono más oscuro. "Orgulloso de seguir vistiendo los colores del club de mi vida. Tenemos muchas ganas de arrancar la temporada", decía el experimentado atacante marbellí. Juanmi Callejón, mientras, llevó la tercera equipación negra con motivos blancos en la que destacan las mangas. "Espero que este sea mi año", señaló Juanmi, que llegó como refuerzo invernal la temporada pasada.

Por último, Héctor Morales, director general del Marbella F.C, enfatizó que Adidas y Marbella han vuelto a conseguir la combinación perfecta. Y Manuel Cardeña, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, patrocinador principal del club, envió un mensaje de optimismo manifestando que "pronto estaremos en una categoría superior".